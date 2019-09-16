Жители России хотят видеть новых женщин-политиков

Россияне хотели бы, чтобы женщины имели возможность реализовать себя в политике наравне с мужчинами. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Если раньше респонденты говорили о недостатке женщин в политике, то теперь указывают на недостатки женщин-политиков: среди них слабость характера в борьбе за власть, эмоциональность и неспособность сосредоточиться только на работе.

В телефонном опросе «Политика с женским лицом: российский вариант», который проводился 12 сентября 2019 года, участвовали 1,6 тыс. человек.

Как выяснилось, россиян стало больше устраивать соотношение женщин и мужчин в политике.

Так, в 1998 году, когда социологи ВЦИОМа впервые спросили у них об этом, лишь 27% ответили, что женщин в политике достаточно. Сейчас об этом сообщили уже 40%. Запрос на увеличение доли женщин стал менее популярным, но сохраняется: сейчас этого хотели бы 32% респондентов (в 1998 году — 45%).

В целом 78% россиян положительно относятся к тому, что женщины реализуют себя в политической сфере. 81% опрошенных уверены, что женщины должны присутствовать в политике наравне с мужчинами.

При этом респонденты-мужчины стали чаще давали негативные оценки политикам-женщинам. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Стереотипный образ политика остается преимущественно мужским,— сказал он.— Женщинам, по мнению россиянин, порой не хватает воли и характера для участия в борьбе за власть, к тому же много времени у них занимают семья и дети. Если в конце 1990-х годов люди ощущали дефицит политиков-женщин, то сейчас он в целом удовлетворен. Если запрос на политиков нового типа в России и существует, то с гендерными различиями он связан слабо», – сказал Федоров.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 10

Источник: Портал Информер