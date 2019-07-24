Жители севастопольских общежитий не могут зарегистрироваться по месту жительства

К депутатам Заксобрания обратились жители, проживающие в общежитии по адресу: пр. Ген.Острякова, 25.

Они просят повлиять на соответствующие органы правительства города, которые в нарушение закона не переводят статус общежитий в статус многоквартирных домов (МКД).

В связи с этим люди лишены возможности зарегистрировать свои жилплощади, так как те якобы относятся к специализированному жилищному фонду. Это, в свою очередь, не позволяет заключить договор социального найма, без которого невозможно получить регистрацию.

По информации жителей общежитий, представители органов государственной власти игнорируют статью 10 закона города Севастополя № 507-ЗС «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда»

В соответствии с данным документом общежития Севастополя не должны включаться в спецжилфонд, а все правоотношения относительно жилых площадей строятся на основании раздела третьего Жилищного кодекса РФ.

Соответственно, все общежития города должны быть признаны МКД, а с их жильцами необходимо заключить договор социального найма.