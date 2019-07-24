Жители севастопольских общежитий не могут зарегистрироваться по месту жительства

24 июля 2019     21
Жители севастопольских общежитий не могут зарегистрироваться по месту жительства

К депутатам Заксобрания обратились жители, проживающие в общежитии по адресу: пр. Ген.Острякова, 25.

Они просят повлиять на соответствующие органы правительства города, которые в нарушение закона не переводят статус общежитий в статус многоквартирных домов (МКД).

В связи с этим люди лишены возможности зарегистрировать свои жилплощади, так как те якобы относятся к специализированному жилищному фонду. Это, в свою очередь, не позволяет заключить договор социального найма, без которого невозможно получить регистрацию.

По информации жителей общежитий, представители органов государственной власти игнорируют статью 10 закона города Севастополя № 507-ЗС «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда»

В соответствии с данным документом общежития Севастополя не должны включаться в спецжилфонд, а все правоотношения относительно жилых площадей строятся на основании раздела третьего Жилищного кодекса РФ.

Соответственно, все общежития города должны быть признаны МКД, а с их жильцами необходимо заключить договор социального найма. 

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Жириновский возмущен ценами на бензин
Жириновский возмущен ценами на бензин

Российский бензин за рубежом стоит дешевле, чем в самой России. Об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале. «В Казахстане …


Ольга Дронова: «В севастопольских дворах нужно срочно устанавливать «лежачих полицейских»
Ольга Дронова: «В севастопольских дворах нужно срочно устанавливать «лежачих полицейских»

Семилетний мальчик попал под колеса автомобиля во дворе своего дома в Гагаринском районе. Ребенок получил многочисленные серьезные травмы, и уже …


Военно-историческому музею Черноморского флота передали копию Знамени Победы
Военно-историческому музею Черноморского флота передали копию Знамени Победы

В преддверии Дня ВМФ Военно-историческому музею фортификационных сооружений Черноморского флота в Балаклаве была торжественно передана копия Знамени Победы. Вынос знамени …


В Севастополе в ДТП пострадали двое детей
В Севастополе в ДТП пострадали двое детей

Сегодня утром на перекрестке улиц Ивана Голубца, Харьковской и Мечникова произошло ДТП. Двое несовершеннолетних и двое взрослых получили травмы, сообщила …


Украинский боксёр Усик посвятил стихотворение Дадашеву
Украинский боксёр Усик посвятил стихотворение Дадашеву

Украинский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик в стихотворной форме выразил соболезнования в связи с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты