Жители Севастополя ищут девушку, которая во время ливня спасла ребенка (ВИДЕО)

12 июня 2019     12
Жители Севастополя ищут девушку, которая во время ливня спасла ребенка (ВИДЕО)

В Севастополе ищут девушку, которая 7 июня во время сильного ливня спасла ребенка. Об этом сообщил телеканал ИКС.

Мальчик переходил дорогу на улице Кожанова. Ребенок упал, и его понесло потоком воды прямо по проезжей части, едва не затянув под автомобиль.

К счастью, вовремя среагировали сразу два человека. 

Один из тех, кто бросился спасать ребенка, – это водитель троллейбуса, выскочивший из кабины и вовремя схвативший мальчика. Его зовут Валерий Скоморохов.

Одновременно с ним рядом с ребенком оказалась девушка, пассажир маршрутки, которая притормозила перед пешеходным переходом.Увидев мальчика, упавшего в поток, девушка выскочила из маршрутки ему на помощь.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя намерен обратиться с ходатайством о награждении спасителей. Для этого ищут девушку из видеоролика.

По словам пользователей соцсетей, девушка может работать в аптеке на Московском рынке.

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Источник: Портал Информер

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