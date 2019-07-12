Жители Северной стороны Севастополя смогут записаться к врачу через контакт-центр

Департамент здравоохранения Севастополя вводит практику записи пациентов в поликлиники через Единый контакт-центр. Первыми это смогут сделать жители Северной стороны.

Затем к ним присоединятся все остальные.

«Первым медицинским учреждением, в котором реализована такая возможность, станет городская больница №4. С 15 июля жители Северной стороны будут записываться на приём по единым номерам: 8-800-5-800-800 с мобильного или 0-800-5-800-800 с домашнего телефона. Звонки, поступающие на номер регистратуры, будут автоматически переадресованы в контакт-центр», – сообщает пресс-служба департамента.

В течение прошлого года подавляющее число звонков, которые поступали в контакт-центр, касались возможности записи к врачу – свыше 32 тысяч из почти 64 тысяч звонков.

Необходимо отметить, что распространение этой услуги на жителей Северной стороны стало возможным благодаря активной позиции главы Нахимовского муниципалитета Михаила Брицына.