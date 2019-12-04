Жители СНГ придумали свой участок российской границы

4 декабря 2019     16
Жители СНГ придумали свой участок российской границы

Российские пограничники поймали необычного мошенника. Гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу в Финляндию, хотя на самом деле группа не покидала территорию России.

Всех пятерых задержали в Выборгском районе Ленинградской области.

Иностранцы договорились с мужчиной о том, что он переведет их через границу РФ и Финляндии за солидное вознаграждение — более чем в 10 тысяч евро. Однако на самом деле проводник вовсе не планировал выполнять обязательства. Он сам сделал и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.

Путь был долгим: сначала группа шла по дорогам общего пользования, потом — по проселочным, затем — вокруг одного из озер. И лишь после этого изрядно уставшие мигранты вышли к фальшивой «российско-финляндской границе».

Суд признал приезжих виновными в административном правонарушении, им назначены штрафы с принудительным выдворением за пределы РФ. А вот проводнику грозит возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».



Среда, 4 декабря 2019 г. 26

Источник: Портал Информер

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