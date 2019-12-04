Жители СНГ придумали свой участок российской границы

Российские пограничники поймали необычного мошенника. Гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу в Финляндию, хотя на самом деле группа не покидала территорию России.

Всех пятерых задержали в Выборгском районе Ленинградской области.

Иностранцы договорились с мужчиной о том, что он переведет их через границу РФ и Финляндии за солидное вознаграждение — более чем в 10 тысяч евро. Однако на самом деле проводник вовсе не планировал выполнять обязательства. Он сам сделал и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.

Путь был долгим: сначала группа шла по дорогам общего пользования, потом — по проселочным, затем — вокруг одного из озер. И лишь после этого изрядно уставшие мигранты вышли к фальшивой «российско-финляндской границе».

Суд признал приезжих виновными в административном правонарушении, им назначены штрафы с принудительным выдворением за пределы РФ. А вот проводнику грозит возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».







Среда, 4 декабря 2019 г. 26

Источник: Портал Информер