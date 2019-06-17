Жители Южного полушария смогут увидеть полное солнечное затмение

17 июня 2019     24
Жители Южного полушария смогут увидеть полное солнечное затмение

2 июля в Южном полушарии можно будет наблюдать полное солнечное затмение.

Как отмечается, это первое полное солнечное затмение с августа 2017 года. 

«2 июля 2019 года Луна пересечет Солнце, отбрасывая на Землю тень и позволяя наблюдателям снимать свои защитные очки, чтобы несколько раз взглянуть на пульсирующую белую корону Солнца в драгоценные минуты. Именно поэтому толпы охотников за затмениями в этом году направятся в южную часть Тихого океана, в Чили и в Аргентину», – пишет издание Travel and Leisure.

Пик затмения длительностью 4 минуты 33 секунды будет наблюдаться только в открытом океане в 3000 километрах от берега Чили, «поэтому вряд ли кто-нибудь увидит это». 

В Чили и Аргентине оно продлится около 2 минут 30 секунд. Добавим, что там полное солнечное затмение будет наблюдаться около 16-38 по местному времени.

Источник: Портал Информер

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