Жители Южного полушария смогут увидеть полное солнечное затмение

2 июля в Южном полушарии можно будет наблюдать полное солнечное затмение.

Как отмечается, это первое полное солнечное затмение с августа 2017 года.

«2 июля 2019 года Луна пересечет Солнце, отбрасывая на Землю тень и позволяя наблюдателям снимать свои защитные очки, чтобы несколько раз взглянуть на пульсирующую белую корону Солнца в драгоценные минуты. Именно поэтому толпы охотников за затмениями в этом году направятся в южную часть Тихого океана, в Чили и в Аргентину», – пишет издание Travel and Leisure.

Пик затмения длительностью 4 минуты 33 секунды будет наблюдаться только в открытом океане в 3000 километрах от берега Чили, «поэтому вряд ли кто-нибудь увидит это».

В Чили и Аргентине оно продлится около 2 минут 30 секунд. Добавим, что там полное солнечное затмение будет наблюдаться около 16-38 по местному времени.