Жительницам Севастополя станет проще беречь грудь

Обследование на выявление рака молочной железы станет доступнее для жительниц Севастополя: в больницы поступят новые маммографы.

«До конца этого года в севастопольские больницы поступят 3 современных маммографа. Ждем их в отремонтированной поликлинике на Геннериха городской больницы №1, в поликлинике на Леваневского, а также в стационаре 9-й больницы в Балаклаве», – рассказали в севастопольском Медицинском информационно-аналитическом центре.

Новое оборудование позволит сократить очередь ожидания обследования и охватить диагностикой значительно большее число человек, что повысит раннюю выявляемость заболевания.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом России в 2018 году.

Для Севастополя в рамках нацпроекта разработана и реализуется региональная программа борьбы с онкологией. Медицинские учреждения города оснащаются современным диагностическим оборудованием, онкологический диспансер – лечебной и операционной аппаратурой, внедряются новые методики операций.

Наряду с оборудованием в медучреждения поступают все медикаменты, необходимые для лечения онкозаболеваний, а врачи регулярно повышают свой уровень знаний.

В планах – продолжать внедрение телемедицинских технологий, не только в виде консультаций с федеральными центрами, но и между городскими специалистами.

Большое внимание уделяется и первичному звену. В 2018 году в Севастополе впервые в поликлиниках города начали работать смотровые кабинеты, которые помогают врачам в выявлении злокачественных новообразований визуальных локализаций. Было осмотрено 27646 человек, из них у 1467 выявлены различные предраковые заболевания, у 344 – злокачественные новообразования. Усилить борьбу с онкологическими заболеваниями призваны и Центры амбулаторной онкологической помощи, которые должны появиться в Севастополе в конце 2020 года.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 92

Источник: Портал Информер