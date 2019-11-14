Жительница Алтайского края бросилась в ноги Медведеву (ВИДЕО)

14 ноября 2019     19
Жительница Алтайского края бросилась в ноги Медведеву (ВИДЕО)

Жительница алтайского села Татьяна Кадукина бросилась в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву. В её доме три года нет горячей воды, она отчаялась добиться чего-то от местных властей.

Момент она выбрала не очень удачный: прямо перед этим местный начальник рассказывал Медведеву, что в селе всё хорошо.

Дмитрий Медведев приехал в село Санниково обсуждать реализацию нацпроектов.

Вместе с алтайским губернатором Виктором Томенко он выслушал отчёт главы местного сельсовета: тот рассказал, что дела в селе идут хорошо.

Но тут же выяснилось, что не все односельчане с ним согласны. На улице Медведева ждали местные жители, одна женщина, улучив момент, кинулась премьеру в ноги; их тут же обступила толпа.

“Дмитрий Анатольевич! Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года уже нет воды горячей. Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года”, – вопила Кадукина.

Татьяна Кадукина сказала Медведеву, что пыталась пожаловаться губернатору, но её к нему не пускают. После разговора с премьером события стали развиваться молниеносно: в тот же день Томенко уже был у неё дома.

Губернатор Томенко рассказал Медведеву сложную историю дома, который не может подключиться к котельной с 2004 года.

После этого Медведев заверил других жителей Санникова, что беспокоиться больше не о чем: “Развитие будет”.



Четверг, 14 ноября 2019 г. 152

Источник: Портал Информер

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