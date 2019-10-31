Жительница Севастополя предстанет перед судом за избиение своего ребенка

Материалы направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения.

Там подчеркнули, что инкриминируемое преступление оставалось нераскрытым в течение восьми лет.

«По версии следствия, местная жительница в мае 2011 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои своему ребенку, причинив тяжкий вред его здоровью», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1991 года рождения. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

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