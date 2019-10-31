Жительница Севастополя предстанет перед судом за избиение своего ребенка

31 октября 2019     23
Жительница Севастополя предстанет перед судом за избиение своего ребенка

Прокуратура Гагаринского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1991 года рождения. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

«По версии следствия, местная жительница в мае 2011 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои своему ребенку, причинив тяжкий вред его здоровью», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Там подчеркнули, что инкриминируемое преступление оставалось нераскрытым в течение восьми лет.

Материалы направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения.


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Четверг, 31 октября 2019 г. 19

Источник: Портал Информер

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