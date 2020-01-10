Жительница Севастополя привлекается к ответственности за невыполнение родительских обязанностей

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку исполнения требований семейного законодательства местной жительницей 1975 года рождения. Ранее она привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, однако должных выводов не сделала.

«Установлено, что женщина не занималась развитием своего малолетнего сына 2013 года рождения, его образованием, физическим и психологическим здоровьем, не оказывала ему должную заботу и уход, злоупотребляла спиртными напитками и распивала их с посторонними лицами в присутствии ребенка», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки ОД ОМВД России по Нахимовскому району в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.







Пятница, 10 января 2020 г. 37

Источник: Портал Информер