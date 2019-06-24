Жительница Украина пыталась подкупить российских пограничников

Гражданка Украины, выезжавшая с территории Крыма с поддельным документом, пыталась подкупить пограничников. Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, за последнее время это уже пятая попытка подкупа пограничников.

«Во время проверки документов гражданки Украины 1968 года рождения, следующей на выезд из Российской Федерации, сотрудники Пограничного управления обратили внимание на миграционную карту, в которой дата-штамп о прибытии в Россию отличался от установленного образца.–>

В ходе опроса на предмет получения миграционной карты женщина призналась, что на бланке проставлен поддельный дата-штамп, который ей изготовили за несколько тысяч рублей», – говорится в сообщении Погрануправления.

В ходе опроса украинка решила еще раз нарушить закон – предложила пограничникам взятку.

«Жительница Николаевской области не придумала ничего лучше, как предложить сотруднику паспортного контроля денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей за беспрепятственный пропуск через госграницу. Стоит отметить, что за последнее время это пятый случай предложения крымским пограничникам незаконно обогатиться», – добавили в пресс-службе.

Передача денег не состоялась.

Женщина передана сотрудникам правоохранительных органов для выяснения обстоятельств подделки документа и принятия правового решения. Пограничники отметили, что взяткодателей привлекают к уголовной ответственности по статье 291 УК РФ.