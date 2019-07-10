Жительнице Улан-Удэ отказали в получении жилья

Жительница Улан-Удэ стояла в очереди на жилье 55 лет, но в итоге получила отказ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По данным ведомства, женщина стояла в очереди на квартиру с 1964 года. Несмотря на то, что в данный момент она числится второй, администрация Улан-Удэ отказала ей в улучшении жилищных условий, ссылаясь на то, что у пенсионерки нет статуса малоимущей.

В прокуратуре напомнили, что, согласно действующему до 2005 года Жилищному кодексу РСФСР, для постановки на учет не требовалось признание человека малоимущим.

На основании этого прокуратура предъявила к мэрии иск с требованием признать за женщиной право на получение квартиры и предоставить ей жилье в течение трех месяцев.

«Решением Советского районного суда Улан-Удэ требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении надзорного органа.

Администрация Улан-Удэ пыталась обжаловать решение суда, но безрезультатно.