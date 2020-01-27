Жительницу Севастополя обокрал случайный знакомый

Жительница Балаклавского района Севастополя лишилась денег после знакомства с парнем вечером на улице. Об этом 26-летняя женщина сообщила в районный отдел полиции.

«Во время общения с новым знакомым девушка оставила на скамейке в парке свою сумочку без присмотра, этим решил воспользоваться её приятель. Злоумышленник тайком похитил из женской сумочки 27 000 рублей, а затем скрылся», — передаёт пресс-служба УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за кражу и угон. К моменту задержания он успел растратить украденные деньги.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.







Понедельник, 27 января 2020 г. 88

Источник: Портал Информер