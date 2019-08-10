Жительницу Севастополя обокрал сожитель

Жительница Севастополя заявила в полицию о квартирной краже. Сотрудники Ленинского отдела полиции нашли злоумышленника и задержали его.

«Подозреваемым оказался 27-летний сожитель дочери. Как выяснилось, злоумышленник проживал некоторое время у девушки. Когда она ушла из дома, парень похитил из жилого помещения швейную машинку, компьютерный монитор, мясорубку и блендер. Похищенные вещи продал», – сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предполагают наказание в виде заключения под стражу на срок до двух лет.





Суббота, 10 августа 2019 г. 378

Источник: Портал Информер