Жительниц Крыма и Севастополя ждут в петербургском дворце

28 июня 2019     17
Жительниц Крыма и Севастополя ждут в петербургском дворце

Самые талантливые, харизматичные, красивые жительницы Крыма и Севастополя приглашаются на Всероссийский фестиваль красоты и талантов «Великая Русь» в Санкт-Петербурге, Владимирский дворец.

Национальный конкурс «Великая Русь» – это профессиональный конкурс красоты, обладающий эксклюзивными правами на представление участниц на «Миссис мира».

Условия:

Принимают участие девушки и женщины от 20 до 50 лет

Необходимо прислать на email или WhatsApp свою фотографию, ссылки социальных сетей, контактный телефон и место проживания, небольшое видео о себе (максимум три минуты).

Заявки присылать на: krasota.sevastopol@yandex.ru или WhatsApp: +7978 041 2861

Региональным директором и организатором является Алиса Лазарева

Директор Всероссийского конкурса и создатель – Ксения Чурсина.

Конкурс красоты «Мисс и Миссис Великая Русь.Крым» является коммерческим комплексным культурно-массовым мероприятием и равноправным состязанием его участниц для определения наиболее активной, духовно развитой, красивой женщины, ориентированной на успех в личной и профессиональной сферах, верящей в свои силы, ведущей здоровый образ жизни, любящей свой город, регион, страну, имеющую возможность вести активную общественную, социально-значимую и благотворительную деятельность.

По каким критериям оценивают участниц и выбирают победительниц? 

– Вес не имеет значения, а все потому, что конкурс красоты не считается модельным. Единственный критерий – фигура должна быть пропорциональной и смотреться гармонично.

– К участию не допускаются с наличием привлечения к уголовной ответственности. 

– Если в процессе подготовки организаторы выявят фото или видео эротического содержания с вашим участием, то вас незамедлительно отправят домой. 

– Гражданство РФ – еще одно условие для претенденток, желающих получить титул «Великая Русь».

– Улыбка, энергия, осанка, мимика, четкая и структурированная речь, походка, желание.

Конкурсантки должны быть не только физически здоровы, красивы внешне и внутренне, не иметь вредных привычек (употребление алкоголя, наркотических и психотропных средств категорически запрещено в период подготовки и проведения конкурса!), но и обладать патриотизмом (знать историю своей страны, родного края (Севастополя и Республики Крым), уважать мнение организаторов конкурса и членов жюри, иметь реальную перспективу достойно представлять Севастополь на Всероссийском конкурсе красоты «Великая Русь»).

Историческая справка: 

В 1720—1862 годах в месте проведения финала располагался неоднократно перестроенный особняк, постепенно превратившийся в «самый красивый дворец», где жили последовательно И.А. Мусин-Пушкин, И.А. Остерман, Н.В. Репнин, И.П. Кутайсов, Д.П. Волконский, А. де Коленкур.

В 1862 году было принято решение о сносе старого здания и сооружении дворца Великого Князя Владимира Александровича Романова. 

Третьего, младшего сына императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Дворец был сооружён по проекту архитектора А.И. Резанова в 1867-1868 годах, однако ещё несколько лет, до 1874 года, шло оформление помещений. 

Своим шикарным месторасположением и великолепием интерьеров дворец сразу завоевал себе славу нового центра светской жизни Петербурга. Здесь устраивали балы, приёмы, благотворительные, музыкальные и литературные вечера. 

Его называли «Малым императорским двором». Зал, в котором пройдет финал конкурса – Белый зал, его открытие было приурочено к торжественному событию – бракосочетанию великого князя Владимира. 

Источник: Портал Информер

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