Жительниц Крыма и Севастополя ждут в петербургском дворце

Самые талантливые, харизматичные, красивые жительницы Крыма и Севастополя приглашаются на Всероссийский фестиваль красоты и талантов «Великая Русь» в Санкт-Петербурге, Владимирский дворец.
Национальный конкурс «Великая Русь» – это профессиональный конкурс красоты, обладающий эксклюзивными правами на представление участниц на «Миссис мира».
Условия:
Принимают участие девушки и женщины от 20 до 50 лет.
Необходимо прислать на email или WhatsApp свою фотографию, ссылки социальных сетей, контактный телефон и место проживания, небольшое видео о себе (максимум три минуты).
Заявки присылать на:
Региональным директором и организатором является Алиса Лазарева.
Директор Всероссийского конкурса и создатель – Ксения Чурсина.
Конкурс красоты «Мисс и Миссис Великая Русь.Крым» является коммерческим комплексным культурно-массовым мероприятием и равноправным состязанием его участниц для определения наиболее активной, духовно развитой, красивой женщины, ориентированной на успех в личной и профессиональной сферах, верящей в свои силы, ведущей здоровый образ жизни, любящей свой город, регион, страну, имеющую возможность вести активную общественную, социально-значимую и благотворительную деятельность.
По каким критериям оценивают участниц и выбирают победительниц?
– Вес не имеет значения, а все потому, что конкурс красоты не считается модельным. Единственный критерий – фигура должна быть пропорциональной и смотреться гармонично.
– К участию не допускаются с наличием привлечения к уголовной ответственности.
– Если в процессе подготовки организаторы выявят фото или видео эротического содержания с вашим участием, то вас незамедлительно отправят домой.
– Гражданство РФ – еще одно условие для претенденток, желающих получить титул «Великая Русь».
– Улыбка, энергия, осанка, мимика, четкая и структурированная речь, походка, желание.
Конкурсантки должны быть не только физически здоровы, красивы внешне и внутренне, не иметь вредных привычек (употребление алкоголя, наркотических и психотропных средств категорически запрещено в период подготовки и проведения конкурса!), но и обладать патриотизмом (знать историю своей страны, родного края (Севастополя и Республики Крым), уважать мнение организаторов конкурса и членов жюри, иметь реальную перспективу достойно представлять Севастополь на Всероссийском конкурсе красоты «Великая Русь»).
Историческая справка:
В 1720—1862 годах в месте проведения финала располагался неоднократно перестроенный особняк, постепенно превратившийся в «самый красивый дворец», где жили последовательно И.А. Мусин-Пушкин, И.А. Остерман, Н.В. Репнин, И.П. Кутайсов, Д.П. Волконский, А. де Коленкур.
В 1862 году было принято решение о сносе старого здания и сооружении дворца Великого Князя Владимира Александровича Романова.
Третьего, младшего сына императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Дворец был сооружён по проекту архитектора А.И. Резанова в 1867-1868 годах, однако ещё несколько лет, до 1874 года, шло оформление помещений.
Своим шикарным месторасположением и великолепием интерьеров дворец сразу завоевал себе славу нового центра светской жизни Петербурга. Здесь устраивали балы, приёмы, благотворительные, музыкальные и литературные вечера.
Его называли «Малым императорским двором». Зал, в котором пройдет финал конкурса – Белый зал, его открытие было приурочено к торжественному событию – бракосочетанию великого князя Владимира.
Источник: Портал Информер