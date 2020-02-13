Житель Индии покончил с собой, заподозрив, что он заразился коронавирусом

13 февраля 2020     8
Житель Индии покончил с собой, заподозрив, что он заразился коронавирусом

Житель индийского штата Анхра-Прадеш заподозрил у себя коронавирус, изолировался от семьи и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает издание Daily Mail.50-летний фермер Бала Кришна постоянно смотрел на мобильном телефоне видео о распространении заболевания.

Несколько дней подряд он чувствовал симптомы простуды и ошибочно диагностировал у себя коронавирус. 5 февраля он поехал в больницу в городе Тирупати, врачи нашли у него вирусную лихорадку. Медики уверяли Кришну, что это не коронавирус: в Индии было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не произошел в штате Анхра-Прадеш.
Отец семейства не верил доводам врачей. 9 февраля он вернулся в родную деревню и предупредил всех членов семьи, чтобы они держались от него подальше. Когда они пытались подойти к нему, он бросал в них камни. Во вторник, 11 февраля, он запер семью в доме, отправился на местное кладбище и покончил с собой возле могилы матери.Жена Кришны Лакшми Деви позвала на помощь соседей, но когда ее мужа нашли, было слишком поздно.

Сын погибшего Бала Мурали сказал, что звонил на государственную горячую линию, когда обеспокоился душевным здоровьем отца, но операторы сказали ему, что Кришне не о чем беспокоиться, если он в последнее время не посещал Китай.

«Если бы хоть кто-то отреагировал вовремя, мой отец был бы жив», — подчеркнул сын погибшего.



Четверг, 13 февраля 2020 г. 69

Источник: Портал Информер

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