Житель Крыма осужден за участие в «батальоне им. Н. Челебиджихана»

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор 25-летнему крымчанину Эдему Кадырову, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

[embedded content] Установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

Эдем Кадыров

В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ – Ислямова Л.Э., выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств ее пересекающих и др. По возвращении в Крым Эдем Кадыров, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом.

23 января 2019 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю совестно с ПУ ФСБ России по Республике Крым.В отношении его, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. 31.05.2019 Кировский районный суд Республики Крым признал Эдема Кадырова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы и 1 года ограничения свободы. –> Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.

Источник: Портал Информер