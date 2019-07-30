Житель Крыма открыл охоту на жену и собственных детей

35-летний житель Симферополя стрелял по прохожим из пневматической винтовки, грозился убить соседей и даже собственных детей. 27 июля его задержали и доставили в суд. Об этом сообщает «Крым 24».

До весны 2017 года неадекватного поведения у мужчины не замечали. Но 2 года назад он внезапно стал агрессивен, начал конфликтовать со всеми подряд по любому поводу. Потом обзавелся пневматической винтовкой.

В мае жена симферопольца застала его на кухне, целящегося из окна в людей. Мужчина открыл стрельбу, прохожие разбежались, вызвали полицию, но стражи порядка, не сумев попасть в квартиру, уехали.

«Я захожу на кухню, он стоит посередине комнаты, а в окне ружьё. Он направил его в мою сторону, потом в окно и начал стрелять по людям. Прохожие перепугались, начали разбегаться. Приехала полиция, но открыть дверь сотрудники не смогли», — рассказала женщина.

Через пару дней симферополец набросился на жену, грозился ее убить, а когда она попыталась сбежать, жестоко ее избил. Женщина говорит, что он возомнил себя«всесильным». Порой говорил страшные и абсурдные вещи.

«Моим родителям он сказал, что отрежет им языки и кисти рук, чтобы они «к его детям не прикасались». А сам про детей говорил: «Я могу их распилить, а потом воскресить»», — вспоминает жена подозреваемого.

Несмотря на то, что он постоянно угрожал соседям, родственникам и даже собственным детям, стреляя по людям и животным (обращения с пулевыми ранениями были зарегистрированы и в больнице, и ветклинике), портил чужое имущество (стрелял по машинам, обливал их кислотой и краской), задержали дебошира только 27 июля.

«…Хочу чистосердечно, без какого-либо физического воздействия со стороны сотрудников полиции признаться в том, что 14 мая 2019 года в вечернее время суток произвел стрельбу из пневматический винтовки по «людям» плохо воспитанным и жалею о том, что эти остались живы!», – говорится в заявлении подозреваемого в суде.

В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела за угрозу убийством, 2 – за умышленное повреждение чужого имущества. И одно – за хулиганство с применением оружия. Это самое тяжкое преступление, совершённое подозреваемым, только за него предусмотрено наказание в виде лишение свободы до 5 лет. Все эти эпизоды объединены в одно уголовное дело.

Адвокат подозреваемого посчитал, что арест на два месяца – слишком суровое наказание. Он попросил суд отправить своего подзащитного под домашний арест, запретить пользоваться мобильным телефоном, общаться с подозреваемыми, свидетелями, женой и детьми.

Подозреваемый с обвинениями не согласился. Он заявил, что его оклеветали, а его жену настроили против него. Подозреваемый также сказал, что он никому не угрожал, это ему угрожали.

«У меня есть все телефонные разговоры. Обещали, что за мной придёт киллер. Всё есть на диктофоне», — отметил он.

Слова подозреваемого подтвердил его отец. Он заявил, что в его адрес также поступали угрозы.

Судья удалился для принятия решения. В это время подозреваемый вступил в разговор с одним из пострадавших. Во время диалога он признался, что действительно стрелял из окна квартиры, но только по машинам.

«А если бы ты в детей попал? Чтобы ты тогда делал», — спросил его потерпевший.

«Если бы в них, то не было бы мне прощения. Слава Всевышнему, что этого не произошло», — ответил подозреваемый.

Через некоторое время судья вернулся и огласил постановление – заключить мужчину под стражу.

«Благодаря работе прокуратуры ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц», — рассказала заместитель прокурора Киевского района Наталья Зинченко.

Симферопольский стрелок мог навредить ещё большему количеству людей. Всех, кто пострадал от рук подозреваемого, прокуратура просит обратиться в правоохранительные органы.

Источник: Портал Информер