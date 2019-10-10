Житель Москвы предстанет перед судом за мошенничество в Крыму

Москвич предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В Алуште он незаконно получил более 32 млн руб бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Прокуратура Алушты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», – отметили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, установлено, что обвиняемый, являясь учредителем хозяйственного общества, имея умысел на хищение чужого имущества, мошенническим путем завладел бюджетными средствами на общую сумму свыше 32 млн рублей.

Деньги были перечислены по муниципальным контрактам на разработку документации для полигонов твердых бытовых отходов.

«В целях возмещения причиненного государству ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Алуштинский городской суд», – добавили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.







Четверг, 10 октября 2019 г. 24

Источник: Портал Информер