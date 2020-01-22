Житель Петербурга продает часы, подаренные Путиным

Житель Санкт-Петербурга по имени Павел продает часы за 22 миллиона рублей, подаренные Владимиром Путиным. Объявление появилось на Avito.

Он получил швейцарские часы фирмы Certina в 2001 году, будучи членом экипажа первой атомной подводной лодки, построенной после распада Советского Союза.

Часы выпустили эксклюзивной партией. Их корпус и браслет сделаны из титана, а на обратной стороне присутствует оригинальная гравировка президента России в виде двуглавого орла.

Павел заявляет, что за 19 лет носил подарок всего несколько месяцев. В качестве доказательств подлинности часов он готов предоставить их документы и эксклюзивные фото подводной лодки.







Среда, 22 января 2020 г. 1284

Источник: Портал Информер