Житель Петербурга продает часы, подаренные Путиным

Житель Санкт-Петербурга по имени Павел продает часы за 22 миллиона рублей, подаренные Владимиром Путиным. Объявление появилось на Avito.
Он получил швейцарские часы фирмы Certina в 2001 году, будучи членом экипажа первой атомной подводной лодки, построенной после распада Советского Союза.
Часы выпустили эксклюзивной партией. Их корпус и браслет сделаны из титана, а на обратной стороне присутствует оригинальная гравировка президента России в виде двуглавого орла.
Павел заявляет, что за 19 лет носил подарок всего несколько месяцев. В качестве доказательств подлинности часов он готов предоставить их документы и эксклюзивные фото подводной лодки.
Среда, 22 января 2020 г. 1284
Источник: Портал Информер