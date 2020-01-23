Житель Севастополя вышел в море на каяке и пропал без вести

Житель Севастополя вышел в море на каяке и не вернулся. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю, к спасательной операции привлечено 14 человек и 3 плавсредства.

«22 января в 20.00 поступило обращение от гражданки. Женщина сообщала, что её муж 1950 года рождения в 12:00 того же дня вышел на каяке от 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходит. Обстоятельства происшествия уточняются. Поиски продолжаются», — сообщила пресс-служба.

По данным МЧС, ответственные лица, которых на причале опросили спасатели, сообщили, что гражданин записался в журнал выхода-прихода судов по направлению в Инкерман, личные вещи находятся на причале, каяк отсутствует.

На поиски сразу же были направлены катера специализированного отряда главного управления МЧС, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя и Пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Также информация передана по всем базам стоянки маломерных судов.

22 января из-за ухудшения погодных условий в Севастополе была прекращена работа пассажирского парома.







Четверг, 23 января 2020 г. 31

Источник: Портал Информер