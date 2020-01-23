Житель Севастополя вышел в море на каяке и пропал без вести

23 января 2020     6
Житель Севастополя вышел в море на каяке и пропал без вести

Житель Севастополя вышел в море на каяке и не вернулся. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю, к спасательной операции привлечено 14 человек и 3 плавсредства.

«22 января в 20.00 поступило обращение от гражданки. Женщина сообщала, что её муж 1950 года рождения в 12:00 того же дня вышел на каяке от 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходит. Обстоятельства происшествия уточняются. Поиски продолжаются», — сообщила пресс-служба.

По данным МЧС, ответственные лица, которых на причале опросили спасатели, сообщили, что гражданин записался в журнал выхода-прихода судов по направлению в Инкерман, личные вещи находятся на причале, каяк отсутствует.

На поиски сразу же были направлены катера специализированного отряда главного управления МЧС, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя и Пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Также информация передана по всем базам стоянки маломерных судов.

22 января из-за ухудшения погодных условий в Севастополе была прекращена работа пассажирского парома.



Четверг, 23 января 2020 г. 31

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Житель Севастополя вышел в море на каяке и пропал без вести
Житель Севастополя вышел в море на каяке и пропал без вести

Житель Севастополя вышел в море на каяке и не вернулся. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю, к спасательной операции …


Севастопольские больницы продолжают получать современную технику
Севастопольские больницы продолжают получать современную технику

В поликлинике на улице Умрихина, 16 в Инкермане появился новый маммограф. Он заработает в течение ближайших двух недель, сейчас идут …


В Севастополе из-за ухудшения погоды перестал ходить паром
В Севастополе из-за ухудшения погоды перестал ходить паром

Из-за усиления ветра движение парома по направлению «Артбухта – Северная (пл. Захарова)» приостановлено. Пассажирские катера пока работают по расписанию. Севморпорт приносит …


Коза-мутант с «человеческим лицом» ошеломила жителей деревни
Коза-мутант с «человеческим лицом» ошеломила жителей деревни

mirror.co.uk Жители индийской деревни Нимодия, штат Раджастан, ошеломлены рождением козы, морда которой напоминает человеческое лицо. Об этом сообщает издание The …


Южная Корея предостерегла граждан от поездок в Ухань из-за вируса
Южная Корея предостерегла граждан от поездок в Ухань из-за вируса

08:45 МИД Южной Кореи повысил до второго уровня степень опасности и попросил граждан воздержаться от поездок в китайский город Ухань …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты