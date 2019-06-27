Житель Севастополя дома сделал взрывчатку и трехкилограммовое взрывное устройство (ВИДЕО)

Житель Севастополя приговорен к двум годам колонии общего режима за изготовление взрывчатки и трехкилограммового взрывного устройства. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

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«Согласно обвинительному приговору, житель Севастополя, обладая навыками по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств кустарным способом, приобрел компоненты, необходимые для изготовления смесевых взрывчатых веществ.–>

Руководствуясь технологиями и инструкциями по изготовлению взрывных устройств, незаконно изготовил взрывчатое вещество в виде смеси тротила, гексогена, аммиачной селитры и уротропина, а также самодельное взрывное устройство механического типа осколочно-фугасного действия, состоящее из трех килограмм тротила, запала с самодельными доработками в виде растяжки и поражающими элементами в виде отрезков металлического прута и арматуры», – сообщила пресс-служба.

Самодельную взрывчатку и ее компоненты обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю в доме подсудимого в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Мужчина согласился с обвинением. Ленинский районный суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 110 тысяч рублей.