Житель Севастополя погиб, получив 17 ударов ножом в область груди

8 октября 2019     25
Житель Севастополя погиб, получив 17 ударов ножом в область груди

Следственный комитет РФ по Республике Крым и Севастополю возбудил и расследует уголовное дело по факту убийства жителя Гагаринского района. Преступление было совершено накануне.

«В квартире дома по улице Павла Корчагина было обнаружено тело 29-летнего мужчины с 17 ножевыми ранениями в области груди. Со слов родственников погибшего, в квартире с ним проживал его знакомый, который приехал в Севастополь для трудоустройства», – сообщает пресс-служба крымского следуправления Следкома.

Ранее севастополец в разговоре с братом отмечал, что его сосед по квартире в последнее время ведет себя очень агрессивно. В настоящее время мужчина исчез, у следствия есть все основания полагать, что он причастен к совершению убийства.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого – Вещагина Александра Олеговича, 1993 года рождения, просят обращаться по телефонам: дежурного по главному следственному управлению в Севастополе +7-978-936-80-52 (круглосуточно), дежурной части ОМВД по Гагаринскому району (8692) 738-701, 738-724.

Конфиденциальность гарантируется.


Вторник, 8 октября 2019 г. 136

Источник: Портал Информер

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