Житель Севастополя убил свою сожительницу из-за ревности

Житель Севастополя 1969 года рождения предстанет перед судом за убийство женщины. Обвинительное заключение подготовлено прокуратурой Ленинского района города.
«В июле 2018 года мужчина в вечернее время в лесопосадке в районе остановки общественного транспорта «Улица Генерала Лебедя» на почве ревности нанёс сожительнице телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась», – сообщила пресс-служба прокуратуры.
Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на следующий день. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование убийства вели сотрудники Следственного комитета.
Вторник, 10 сентября 2019 г. 101
Источник: Портал Информер