Житель Севастополя устроил в своей квартире филиал мусорной свалки

15 августа 2019     16
Житель Севастополя устроил в своей квартире филиал мусорной свалки

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фотографии квартиры своего соседа. По словам автора сообщения, мужчина страдал психическими расстройствами.

Недавно он скончался, а после этого соседям открылась ужасающая картина.

«На улице Горпищенко, 67, квартира 50 много лет жил человек психически больной, на протяжении лет 15 он носил в квартиру с помоек всё, что там находил. Также свои физиологические потребности он справлял по всей квартире, прям на гору хлама. Ни воды, ни света в квартире не было из-за огромных долгов.

Бесконечная вонь, миллион тараканов, постоянно бегущих от него ко всем соседям. Соседи жаловались во все инстанции, но ни выселить, ни заставить убрать хлам никто не мог, или не хотел этим заниматься. 10 августа соседи почувствовали трупный запах из его квартиры, вызвали МЧС, дверь выбили и обнаружили его труп на пороге в горе мусора, тело забрали», – пишет пользователь Юлия Пинютина.

Дверь в квартиру по-прежнему остаётся открытой. Оттуда распространяется неприятный запах.

«Управляющая компания ссылается на то, что должны убирать его родственники, но их нет – его родные уже давно умерли. Соседи собрали по 1 000 рублей, чтобы нанять рабочих и грузовую машину для вывоза мусора, но ребята, поработав всю ночь, вывезли лишь треть всего мусора», – рассказала Юлия.

По ее словам, не все соседи располагают средствами, чтобы участвовать в дальнейшей очистке помещения.

Под сообщением около сотни комментариев. Многие севастопольцы сталкивались с подобными проблемами. Но среди действенных способов решения, по опыту, предлагаются только самостоятельная уборка или помощь волонтёров.


Четверг, 15 августа 2019 г. 1017

Источник: Портал Информер

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