Житель Ялты совершил попытку суицида перед входом в администрацию города

Днем 23 января житель Ялты нанес себе увечья перед входом в здание администрации города. Об этом сообщили в экстренных службах Крыма.

«Около полудня ко входу в здание со стороны набережной подошел гражданин 1963 года рождения, который с помощью принесенного с собой ножа нанес себе резанные раны рук и воткнул себе нож в область горла», – уточнил источник Крыминформа.

Первую помощь пострадавшему оказали прохожие, ставшие свидетелями инцидента.Сотрудники охраны администрации вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он потерял много крови.







Четверг, 23 января 2020 г. 27

Источник: Портал Информер