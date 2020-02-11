Жителя Бахчисарая арестовали за кражи в Севастополе

Полицейские Севастополя задержали 32-летнего жителя Бахчисарая.

Он подозревается в трёх кражах из частных домов. Мужчина проникал в них днём, когда хозяев не было дома.

«Внутрь жилых помещений он попадал путем повреждения оконных и дверных проёмов. В основном мужчина похищал драгоценные украшения, денежные средства, а также электроинструменты. Похищенное имущество мужчина продавал знакомым, либо сдавал в ломбарды», – сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Полиция устанавливает причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, тем более, что он и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении преступник уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 10

Источник: Портал Информер