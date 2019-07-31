Жителя Севастополя обвиняют в торговле наркотиками

Житель Севастополя, 1996 года рождения, обвиняется в контрабанде, хранении и торговле наркотиками. Ленинская прокуратура города утвердила обвинительное заключение. Дело по существу рассмотрит районный суд.

«В 2018 году он (подозреваемый) получил международное почтовое отправление, содержащее наркотические средства «спайс». После этого он изготовил из них смесь, расфасовал в свертки и в сентябре 2018 года разложил в тайники на территории Севастополя. Он сделал «закладки» общей массой более 230 грамм, фотографии с координатами которых отправил неустановленному лицу для сбыта с помощью сети интернет. Оставшееся наркотическое средство в свертках общей массой почти 160 грамм с целью дальнейшего сбыта он хранил по месту своего проживания», – сообщила пресс-служба прокуратуры.

С целью дальнейшего сбыта наркотиков мужчина получил еще одно международное почтовое отправление с наркотическими средствами «спайс» общей массой более 90грамм.

При осмотре жилища злоумышленника работниками правоохранительных органов обнаружено психотропное вещество «амфетамин» массой 3,78 грамма, которое он хранил без цели сбыта.

Операцию по выявлению и расследованию дела совместно проводили таможня и региональные подразделения УМВД.

По поддержанному прокурором ходатайству следователя мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Среда, 31 июля 2019 г. 138

Источник: Портал Информер