ЖК «Семейный» в Алуште от «ИнтерСтрой»: уютные квартиры и кристальный свежий морской воздух

28 августа 2019     13
ЖК «Семейный» в Алуште от «ИнтерСтрой»: уютные квартиры и кристальный свежий морской воздух

Строительная компания «ИнтерСтрой» представляет 9-этажный дом с великолепным панорамным видом на город и море.

Строительство и реализация проекта производится поэтапно.  I этап – строительство многоэтажного жилого дома из 6 секций (6 подъездов), с общим количеством квартир – 234. Дом СДАН раньше срока.

II этап – строительство 11 секций (11 подъездов) с общим количеством квартир – 504.

III этап – строительство 6 секций, с общим количеством квартир – 234.

Компания «ИнтерСтрой» –  застройщик, которому доверена фактическая реализация государственной программы «Жилье для российской семьи» в Крыму.

Участники данной программы смогли приобрести жилье на 1-ом этапе строительства жилого комплекса по цене от 35 000 руб. за кв.м.
 
ЖК «Семейный» – это:

– кристальный свежий морской воздух и близость великолепных пляжей: сочетание комфортной жизни и доступного жилья у моря;
– удобные 1к, 2х, и 3х комнатные квартиры с функциональными планировками, застекленными балконами и лоджиями;
– в каждой квартире предусмотрен индивидуальный двухконтурный газовый котел, обеспечивающий комфортную температуру отопления и водоснабжения в любую погоду;
– надежность здания обеспечивается монолитно-каркасной технологией строительства;
– вблизи жилого комплекса расположена вся необходимая для жизни инфраструктура;
– на территории комплекса запланированы игровые и спортивные площадки для детей, отвечающие всем нормам безопасности, зеленые зоны отдыха – открытая гостевая автостоянка;
– отдельный крытый автопаркинг для автомобилей в свободной продаже;
– большинство квартир имеют превосходные видовые характеристики (море, город, замечательные крымские горы);
– исключительно удачное месторасположение в прекрасном приморском городе Крыма, на южном побережье, с уникальным микроклиматом, что исторически обеспечило устойчивую курортную славу.

Приобрести квартиру в ЖК «Семейный» можно:
– в рассрочку, предоставляемую застройщиком;
– с применением материнского капитала;
– с применением ипотечного кредитования, в том числе, военной ипотеки с господдержкой;

Реализация квартир осуществляется напрямую от застройщика. Строительство ведётся в полном соответствии с 214-ФЗ.

Отделы продаж:

 

г. Ялта, ул. Гоголя, 4, тел. +7 (978) 77-1111-0 (Наталия)  info-yalta@interstroi.com.ru
г. Симферополь, бул. Ленина 12, ТЦ, 2 этаж, тел. +7 (978) 77-1111-2 (Ольга) info-simf@interstroi.com.ru Отделы продаж компании «ИнтерСтрой»:

г. Севастополь, ул. Хрусталева, 84;
г. Симферополь, бул. Ленина, 12, ТЦ, 2й этаж;
г. Феодосия, ул. Насыпная, д.6 (ЖК “Кристалл”);
г. Евпатория, ул. Чапаева, 18а, оф.4;
г. Ялта, ул.Гоголя, 4, оф.1.


Среда, 28 августа 2019 г. 310

Источник: Портал Информер

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