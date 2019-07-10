Журавлёв: «В ближайшие два года тарифы на вывоз ТБО для севастопольцев останутся прежними»

10 июля 2019     26
Журавлёв: «В ближайшие два года тарифы на вывоз ТБО для севастопольцев останутся прежними»

 

В ближайшие два года тарифы на вывоз твёрдых бытовых отходов для севастопольцев останутся прежними. Об этом 10 июля на встрече с журналистами заявил председатель постоянного комитета Законодательного собрания по городскому хозяйству Илья Журавлёв.

Он связал эту тенденцию с планами на строительство мусороперерабатывающего завода.

«Поставлена задача, чтобы на полигоне (твёрдых коммунальных отходов) заработала сортировочная линия в ближайшие два года. Поэтому я считаю, что в ближайшие два года повышение тарифов (на вывоз мусора) не ожидается», – заявил он после встречи с губернатором.

Ранее директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов говорил о том, что инвестор строительства мусороперерабатывающего завода стоимостью 1,8 млрд рублей будет назван в октябре текущего года.

 

Источник: Портал Информер

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