Журналист гостелерадиокомпании Севастополя поставил чёрную метку Ивану Комелову

10 июня 2019     11
Журналист гостелерадиокомпании Севастополя поставил чёрную метку Ивану Комелову

Журналист государственной телерадиокомпании Севастополя “ИКС”, ведущий программы “Говорит Севастополь” Олег Гасанов поставил чёрную метку городскому общественнику Ивану Комелову.

“Признак активности перед выборами в Заксобрание Севастополя – это появление на политической авансцене разномастных персонажей, которые до недавнего времени сидели в подполье. Теперь они хотят на предвыборной волне поживиться. Вот, например, скандально известный общественник, глава регионального отделения партии “Родина” Иван Комелов. На днях он заявил, что отправит каждому депутату письмо с требованием о выражении вотума недоверия губернатору. Мол, отставка Дмитрия Овсянникова будет лучшим подарком Севастополю к Дню рождения города””, – озвучил Гасанов в прямом эфире.  

Однако он считает, что самым ценным подарком региону будет то, если такие личности, как Комелов, исчезнут из информационного пространства. 

Позже он заявил, что его автомобиль в момент ДТП стоял неподвижным, а мужчина сам набросился на машину с целью ее повредить. У пострадавшего диагностированы ушибы внутренних органов и перелом ребра.

Как стало известно журналистам севастопольского издания, автомобиль Volvo ХС 60, замеченный на месте ДТП, принадлежит бывшему представителю Арсения Яценюка и организатору митингов за “евроинтеграцию”  в Севастополе, а ныне главе городской организации партии “Родина” и экс-члену Общественной палаты города Ивану Комелову.

Ранее общественник отказался комментировать сюжет телеканала “ИКС”, в котором неизвестный, голос которого похож на Комелова, пытается убедить свидетельницу ДТП лжесвидетельствовать в его пользу.

Звукозапись разговора была показана на “ИКСе”.

Персонаж выдвигался кандидатом в депутаты городского Совета Севастополя в 1998, 2006 и 2010 годах. Все выборы с треском проиграл. В июне 2013 баллотировался в депутаты Верховной Совета Украины по 224-му округу в качестве самовыдвиженца. Выборы, опять-таки, с треском проиграл.

Не лучше складывалась и политическая судьба возглавляемой в Севастополе гражданином Комеловым политической силы. Наиболее успешным для “Родины” был 2013 год, когда партия выдвинула своих кандидатов в региональные органы власти по 16 субъектам Российской Федерации.

По итогам выборов представители “Родины” попали в региональные органы власти в 5 субъекта, проведя от одного до пяти депутатов. Собственно говоря, на этом успехи “Родины” и закончились.

С тех пор партия существует исключительно как маргинальная политическая организация. И то только потому, что поддерживается на плаву депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым, который является и председателем партии (по совместительству).

В Севастополе франшиза “Родины” появилась благодаря политическим амбициям бывших членов Партии регионовКак рассказывают злые языки, оный проект просто продали за астрономическую сумму наивным экс-регионалам, плохо разбиравшимся в российских политических реалиях.

На выборах 2014 года в Заксобрание Севастополя по партийным спискам “Родина”, которую возглавлял Вадим Колесниченко, получила 2,72% голосов и пролетела мимо здания на улице Ленина, как фанера над Парижем.

Результаты по одномандатным округам были еще более удручающие. После такого поражения о партии “Родина” в Севастополе надолго забыли. И возродилась она аккурат за год до грядущих выборов в Закс уже под руководством Комелова.

С тех пор прошел уже целый год, но рейтинги что “известного” Комелова, что партии “Родина” так и не сдвинулись с места.

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Источник: Портал Информер

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Журналист гостелерадиокомпании Севастополя поставил чёрную метку Ивану Комелову

Журналист государственной телерадиокомпании Севастополя “ИКС”, ведущий программы “Говорит Севастополь” Олег Гасанов поставил чёрную метку городскому общественнику Ивану Комелову. “Признак активности перед выборами в …


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