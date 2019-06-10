Журналист гостелерадиокомпании Севастополя поставил чёрную метку Ивану Комелову

Журналист государственной телерадиокомпании Севастополя “ИКС”, ведущий программы “Говорит Севастополь” Олег Гасанов поставил чёрную метку городскому общественнику Ивану Комелову.

“Признак активности перед выборами в Заксобрание Севастополя – это появление на политической авансцене разномастных персонажей, которые до недавнего времени сидели в подполье. Теперь они хотят на предвыборной волне поживиться. Вот, например, скандально известный общественник, глава регионального отделения партии “Родина” Иван Комелов. На днях он заявил, что отправит каждому депутату письмо с требованием о выражении вотума недоверия губернатору. Мол, отставка Дмитрия Овсянникова будет лучшим подарком Севастополю к Дню рождения города””, – озвучил Гасанов в прямом эфире.

Однако он считает, что самым ценным подарком региону будет то, если такие личности, как Комелов, исчезнут из информационного пространства.

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Позже он заявил, что его автомобиль в момент ДТП стоял неподвижным, а мужчина сам набросился на машину с целью ее повредить. У пострадавшего диагностированы ушибы внутренних органов и перелом ребра.

Как стало известно журналистам севастопольского издания, автомобиль Volvo ХС 60, замеченный на месте ДТП, принадлежит бывшему представителю Арсения Яценюка и организатору митингов за “евроинтеграцию” в Севастополе, а ныне главе городской организации партии “Родина” и экс-члену Общественной палаты города Ивану Комелову.

Ранее общественник отказался комментировать сюжет телеканала “ИКС”, в котором неизвестный, голос которого похож на Комелова, пытается убедить свидетельницу ДТП лжесвидетельствовать в его пользу.

Звукозапись разговора была показана на “ИКСе”.

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Персонаж выдвигался кандидатом в депутаты городского Совета Севастополя в 1998, 2006 и 2010 годах. Все выборы с треском проиграл. В июне 2013 баллотировался в депутаты Верховной Совета Украины по 224-му округу в качестве самовыдвиженца. Выборы, опять-таки, с треском проиграл.

Не лучше складывалась и политическая судьба возглавляемой в Севастополе гражданином Комеловым политической силы. Наиболее успешным для “Родины” был 2013 год, когда партия выдвинула своих кандидатов в региональные органы власти по 16 субъектам Российской Федерации.

По итогам выборов представители “Родины” попали в региональные органы власти в 5 субъекта, проведя от одного до пяти депутатов. Собственно говоря, на этом успехи “Родины” и закончились.

С тех пор партия существует исключительно как маргинальная политическая организация. И то только потому, что поддерживается на плаву депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым, который является и председателем партии (по совместительству).

В Севастополе франшиза “Родины” появилась благодаря политическим амбициям бывших членов Партии регионов. Как рассказывают злые языки, оный проект просто продали за астрономическую сумму наивным экс-регионалам, плохо разбиравшимся в российских политических реалиях.

Вадим Колесниченко , получила 2,72% голосов и пролетела мимо здания на улице Ленина, как фанера над Парижем. На выборах 2014 года в Заксобрание Севастополя по партийным спискам “Родина”, которую возглавлял, получилаголосов и пролетела мимо здания на улице Ленина, как фанера над Парижем.

Результаты по одномандатным округам были еще более удручающие. После такого поражения о партии “Родина” в Севастополе надолго забыли. И возродилась она аккурат за год до грядущих выборов в Закс уже под руководством Комелова.

С тех пор прошел уже целый год, но рейтинги что “известного” Комелова, что партии “Родина” так и не сдвинулись с места.

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