Журналист Дмитрий Киселёв стал главным виноделом в России

Журналист, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России». На данном посту он сменил бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Титов объяснил смену руководства в совете Союза виноградарей и виноделов России необходимостью развития общественной поддержки российского виноделия и популяризации отечественной продукции.

«Я подал заявление об уходе, меня с этой должности отпустили. Совет проголосовал за кандидатуру Киселева. Дмитрий Константинович Киселев — сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, сами понимаете его возможности на телевидении», — цитирует бизнес-омбудсмена «Интерфакс».

«Мы считаем, что сегодня мы активно взаимодействуем с Госдумой, с правительством, то в области общественных отношений, маркетологии, брендирования российских вин мы пока отстаем. За прошедшее время в отрасли достигнуты важные успехи, которые можно охарактеризовать фразой: «В России стало не стыдно пить российское вино». У российского виноделия хорошие перспективы, но необходимо приложить усилия для принятия новой редакции закона о виноградарстве и виноделии и найти компромиссы с изменениями в налоговом кодексе», – приводит словам Титова РИА «Новости».

Киселев, комментируя «РИА Новости» свое назначение, отметил: «В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, «чистое вино». Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс».

Тележурналист, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев единогласно избран председателем Союза виноградарей и виноделов России. Решение принято в субботу на ежегодном собрании организации, проводимом в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму. Бизнес-омбудсмен Борис Титов возглавлял совет Союза виноградарей и виноделов России более девяти лет.







Суббота, 26 октября 2019 г. 47

Источник: Портал Информер