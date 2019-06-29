Журналист из США, побывавший в Крыму пять раз, решил рассказать, как на полуострове можно отдохнуть

Журналист из США Джефф Опдайк (JEFF OPDYKE), побывавший в Крыму пять раз, решил рассказать, как на полуострове можно отдохнуть… Далее от первого лица.





ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЯЛТА И КРЫМСКИЕ ВИНА

Я убежден, что Ялта — это российская Санта-Барбара (или Ла-Хойя). А с некоторых наблюдательных точек она чем-то напоминает Голливудские холмы.

Ялта — город компактный, численность населения там составляет около 80 000 человек. Она зажата между Черным морем и высокой горной грядой. Вдоль береговой линии протянулась широкая и зеленая набережная с модными магазинами, клубами, ресторанами и отелями. Конечно, там, словно часовой, на посту стоит статуя Ленина, а настенная живопись с моряком Путиным за штурвалом напомнит вам, какая страна сегодня владеет этим полуостровом.Здесь отдыхающие семьи и туристы прогуливаются, отдыхают, обедают, посещают магазины, слушают уличных музыкантов и певцов, либо спускаются на галечный пляж, чтобы окунуться в Черном море, которое прогрелось от летнего солнца.

Пешеходная улица Пушкина представляет свою коллекцию кофеен, бутиков и ресторанов. Уличные художники предлагают свои картины, которые в худшем случае посредственны, а в лучшем очень даже хороши.15 минут на автобусе — и вы попадете на винодельческий завод «Массандра», являющийся ведущим предприятием на полуострове. Крым, находящийся примерно на широте Орегона и Нью-Йорка, где выращивают виноград, производит вина в больших количествах. Выехав за пределы Ялты, вы встретите множество виноградников.

Но поскольку Крым посещает очень мало западных туристов, почти все экскурсии проводятся на русском языке. «Массандра» предлагает экскурсию на английском языке за 150 долларов для группы из 10 человек, включая детей. В своей экскурсионной группе я насчитал как минимум шестерых детей подросткового возраста. А еще можно заплатить 10 долларов (включая дегустацию) за экскурсию на русском языке, чтобы просто посмотреть дворец и попробовать вина.

Но вам надо подготовить свои вкусовые рецепторы. Русские предпочитают сладкие вина, поэтому во время дегустации вам предложат много десертных и полусладких марок. Мадера и белое мускатное были особенно хороши.