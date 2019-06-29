Журналист из США, побывавший в Крыму пять раз, решил рассказать, как на полуострове можно отдохнуть

Журналист из США Джефф Опдайк (JEFF OPDYKE), побывавший в Крыму пять раз, решил рассказать, как на полуострове можно отдохнуть… Далее от первого лица.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЯЛТА И КРЫМСКИЕ ВИНА
Я убежден, что Ялта — это российская Санта-Барбара (или Ла-Хойя). А с некоторых наблюдательных точек она чем-то напоминает Голливудские холмы.
Ялта — город компактный, численность населения там составляет около 80 000 человек. Она зажата между Черным морем и высокой горной грядой. Вдоль береговой линии протянулась широкая и зеленая набережная с модными магазинами, клубами, ресторанами и отелями. Конечно, там, словно часовой, на посту стоит статуя Ленина, а настенная живопись с моряком Путиным за штурвалом напомнит вам, какая страна сегодня владеет этим полуостровом.Здесь отдыхающие семьи и туристы прогуливаются, отдыхают, обедают, посещают магазины, слушают уличных музыкантов и певцов, либо спускаются на галечный пляж, чтобы окунуться в Черном море, которое прогрелось от летнего солнца.
Пешеходная улица Пушкина представляет свою коллекцию кофеен, бутиков и ресторанов. Уличные художники предлагают свои картины, которые в худшем случае посредственны, а в лучшем очень даже хороши.15 минут на автобусе — и вы попадете на винодельческий завод «Массандра», являющийся ведущим предприятием на полуострове. Крым, находящийся примерно на широте Орегона и Нью-Йорка, где выращивают виноград, производит вина в больших количествах. Выехав за пределы Ялты, вы встретите множество виноградников.
Но поскольку Крым посещает очень мало западных туристов, почти все экскурсии проводятся на русском языке. «Массандра» предлагает экскурсию на английском языке за 150 долларов для группы из 10 человек, включая детей. В своей экскурсионной группе я насчитал как минимум шестерых детей подросткового возраста. А еще можно заплатить 10 долларов (включая дегустацию) за экскурсию на русском языке, чтобы просто посмотреть дворец и попробовать вина.
Но вам надо подготовить свои вкусовые рецепторы. Русские предпочитают сладкие вина, поэтому во время дегустации вам предложат много десертных и полусладких марок. Мадера и белое мускатное были особенно хороши.
Увидев прибрежный Крым, вы поймете, почему цари, князья и советские руководители отдавали предпочтение этим местам, отдыхая там на дачах и в санаториях. Кое-кто оставил памятники своему богатству и положению в виде дворцов XIX века с обширными садами, идущими к берегу моря.
Первая остановка. Утро в Воронцовском дворце, построенном в первой половине девятнадцатого века русским князем, который провел свое детство в Лондоне. Этим объясняется позднеготическая архитектура дворца в духе Тюдоров с османским и мавританским привкусом. А еще по этой причине здесь во время Ялтинской конференции поселили Черчилля.Стоя во дворе перед билетной кассой, я смотрел на стену гор на севере и думал: «Наверное, именно с этим столкнулись белые ходоки в “Игре престолов”». Это очень крутые и огромные горы.
Несмотря на многочисленные геополитические перипетии, Воронцовский дворец и интерьер его 150 комнат остались в основном такими же, какими они были в 19 веке. Это такая капсула времени, показывающая архитектурные стили того периода. Дворец окружает парк площадью 30 гектаров, разбитый немецким ботаником и засаженный 200 видами растений со всего мира. Через весь парк к морю ведут тропинки.Возвращаясь в Ялту, сделайте послеобеденную остановку в Ливадийском дворце, где проходила Ялтинская конференция и находилась резиденция Рузвельта.
Этот приморский дворец в итальянском стиле был летней резиденцией последнего русского царя из династии Романовых, которая стала самой знаменитой русской династией. После большевистской революции царь Николай II хотел жить здесь в уединении со своей семьей. Увы, и Николая, и его семью большевики расстреляли.
Осталась лишь часть подлинного интерьера, который был при Романовых. В советские времена этот дворец был психиатрической лечебницей. Тем не менее, внутреннее убранство дает представление о романовской эпохе и соответствует художественному движению любителей эклектики конца XIX века. Здесь чувствуется влияние Византии, модерна, готики и арабской архитектуры.Первый этаж целиком посвящен Ялтинской конференции. За столами, которые стояли там во время переговоров, сидят восковые фигуры Рузвельта, Черчилля и Сталина. Мирный и зеленый внутренний дворик стал тем местом, где были сделаны самые знаменитые фотографии той конференции: все три лидера, сидящие вместе.
Дворец окружен парком площадью 60 гектаров, который раскинулся на склонах гор. К морю спускаются пешеходные тропы. Летом на подъемнике можно попасть прямо на пляж.
За 15 минут фуникулер доставит вас от Воронцовского дворца на вершину горы Ай-Петри высотой 1 200 метров, которая является одной из самых высоких гор Крыма.
Здесь вы найдете пешеходные тропы, с которых открываются живописные виды, а также чудесный татарский ресторан и сувенирные лавки. 15 минут ходьбы по лесистому горному склону — и вы попадете на вершину, откуда открывается панорамный вид на лежащее внизу побережье. А еще вы можете продемонстрировать свою удаль, пройдя по висячему дощатому мосту до одинокого утеса, который возвышается, подобно огромному сталагмиту. Но имейте в виду: ветер здесь иногда дует со скоростью 160 километров в час.
Вниз лучше спуститься не на фуникулере, а на такси. Вы поедете по горному серпантину в окружении сосновых и буковых лесов, которые в солнечные дни как будто светятся фисташковым цветом. Возвращаясь в Ялту, сделайте остановку в Ласточкином гнезде, как называют наиболее часто фотографируемое место в Крыму. Этот сказочный замок в 1912 году на узком утесе прямо над морем построил немецкий аристократ.
В советские времена симпатичный прибрежный поселок Балаклава был настолько секретным, что руководство называло его Объект 825. О его существовании не знали даже семьи служивших там моряков. Почему? Потому что там под горой скрывалась тайна: советская база атомных подводных лодок, которая должна была выдержать прямое попадание атомной бомбы.
Сегодня за три доллара вы можете посетить этот интересный отголосок холодной войны. Экскурсии проводятся на русском языке, так что много вам узнать не удастся. Но даже просто побывать под землей на советской базе атомных субмарин — это очень круто.На противоположной стороне бухты находятся развалины генуэзской крепости XIV века, которая была построена на склоне горы с видом на гавань Балаклавы. Об этой гавани упоминается в гомеровской «Одиссее».
Подъем на вершину (бесплатный) займет у вас 15-20 минут, но вы будете вознаграждены шикарными видами покрытых буйной растительностью прибрежных скал, которые спускаются к Черному морю.
Источник: Портал Информер