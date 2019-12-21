Журнал Форбс назвал самых неудачливых миллиардеров уходящего года

21 декабря 2019     23
Журнал Форбс назвал самых неудачливых миллиардеров уходящего года

Богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос потерял за год 13,1 млрд долларов. Об этом сообщает журнал Forbes, назвавший бизнесменов, которые лишились значительной части капитала в 2019 году.

Безос понес финансовые потери из-за развода с супругой.

По решению суда, он был вынужден передать ей 25% своих акций Amazon. После этого по ходу года Безос несколько раз сходил с первой строчки в рейтинге богатейших людей мира, но сумел вернуться обратно.

 

Индийский бизнесмен Азим Премджи по итогам года потерял на миллиард больше Безоса — 14,1 млрд долларов.

Весной он передал долю в компании Wipro Limited стоимостью 7,5 млрд долларов своему благотворительному фонду.

Еще один индиец Субхаш Чандра, возглавляющий медиахолдинг Essel Group, лишился 3,4 млрд долларов и выбыл из списка миллиардеров.

 

Основатель сервиса Uber Трэвис Каланик потерял 3,1 млрд долларов после неудачного размещения акций на бирже.

 

Бизнесмен Янь Чжи лишился за год 3 млрд долларов — по его словам, из-за «сложных международных экономических условий».



Суббота, 21 декабря 2019 г. 77

Источник: Портал Информер

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