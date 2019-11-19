Журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин России

Модель Ирина Шейк возглавила топ-100 самых сексуальных женщин России. Этот рейтинг ежегодно составляется журналом MAXIM.

«Продолжаем всей страной болеть за успехи нашей главной мировой супермодели», — пишет журнал. Шейк заняла первое место в этом рейтинге уже второй год подряд. Она набрала лучшую сумму мест среди читателей и экспертов. Также она занимала первое место в рейтинге в 2013 году.

Следом за супермоделью расположилась актриса Любовь Новикова-Аксенова. На третьем месте оказалась певица Ольга Серябкина.

Модель из Пермского края Вики Одинцова, впервые попавшая в рейтинг, заняла четвертую строчку. В топ журнала вошли еще две пермячки: актрисы Зоя Бербер (23-е место) и Катерина Шпица (52-е место).

В десятку самых сексуальных женщин страны попала уроженка Кургана Елена Темникова. По сравнению с прошлогодним рейтингом, певица смогла подняться на 13 позиций и заняла 6-е место.







Вторник, 19 ноября 2019 г. 229

Источник: Портал Информер