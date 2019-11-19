Журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин России

19 ноября 2019     13
Журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин России

Модель Ирина Шейк возглавила топ-100 самых сексуальных женщин России. Этот рейтинг ежегодно составляется журналом MAXIM.

«Продолжаем всей страной болеть за успехи нашей главной мировой супермодели», — пишет журнал. Шейк заняла первое место в этом рейтинге уже второй год подряд. Она набрала лучшую сумму мест среди читателей и экспертов. Также она занимала первое место в рейтинге в 2013 году.

Следом за супермоделью расположилась актриса Любовь Новикова-Аксенова. На третьем месте оказалась певица Ольга Серябкина.

Модель из Пермского края Вики Одинцова, впервые попавшая в рейтинг, заняла четвертую строчку. В топ журнала вошли еще две пермячки: актрисы Зоя Бербер (23-е место) и Катерина Шпица (52-е место).

В десятку самых сексуальных женщин страны попала уроженка Кургана Елена Темникова. По сравнению с прошлогодним рейтингом, певица смогла подняться на 13 позиций и заняла 6-е место.

 



Вторник, 19 ноября 2019 г. 229

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин России
Журнал MAXIM составил топ-100 самых сексуальных женщин России

Модель Ирина Шейк возглавила топ-100 самых сексуальных женщин России. Этот рейтинг ежегодно составляется журналом MAXIM. «Продолжаем всей страной болеть за успехи нашей …


В чём преимущество крымских поездов перед самолетами?
В чём преимущество крымских поездов перед самолетами?

Стоимость билета на поезд в Крым будет устанавливаться ниже цен на авиабилеты по аналогичному маршруту. Об этом заявил гендиректор компании-оператора …


Пациенты гериатрического центра смогут играть в гольф и заниматься на тренажерах
Пациенты гериатрического центра смогут играть в гольф и заниматься на тренажерах

В гериатрическом центре появится спортивная площадка для людей с инвалидностью. Ремонт в учреждении планируют завершить до конца года. Как идут …


В Крыму за убийство бизнесмена осужден житель Белгорода
В Крыму за убийство бизнесмена осужден житель Белгорода

39-летнего жителя Белгорода суд признал виновным в совершении убийства по найму, краже, совершенной группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину, …


Вечный огонь перенесут на время с Сапун-горы в Севастополе
Вечный огонь перенесут на время с Сапун-горы в Севастополе

В Севастополе в государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя 19 ноября состоится церемония переноса Вечного огня. Его на время …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты