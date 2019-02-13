Забыть про дефицит: что может стать водным клондайком для Крыма

12 февраля 2019     104
Забыть про дефицит: что может стать водным клондайком для Крыма

Для преодоления водного дефицита и полного обеспечения Крыма водой необходима тщательная исследовательская работа, основная надежда экспертов связана с подземными водами и поиском новых источников воды. Такое мнение на пресс-конференции в МИА “Россия сегодня” в Симферополе выразил председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Крым, декан географического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Вахрушев.

“Новые водохранилища строить трудно, они требуют особого подхода, потому что все удобные места уже заняты. Это серьезные изыскания и большая работа. Если хорошо поработать с научной точки зрения, можно еще найти несколько хороших мест для больших водохранилищ, но все остальное сводится к подземной воде, что обусловлено особенностями геологии нашего региона. Как видит наше правительство и ученые РАН, основные запасы, которые будут использоваться нами в народном хозяйстве, это подземные воды”, — сказал Вахрушев.

В последнее время в СМИ тиражируется теория о “нескончаемом источнике воды” под Азовским морем. Вода, по слова Бориса Вахрушева, там действительно есть, однако говорить об объеме запасов пока преждевременно. Серьезные научные исследования в этом направлении пока не проводились. По предварительным данным, это “не самое перспективное направление”.

“При поиске нефти и газа в Азовском море нефтяники сталкивались с тем, что возле буровой скважины были фонтаны воды. Вода всегда сопутствует нефти и газу. Возникла идея, почему бы эту воду не пустить на водоснабжение. Но тут не все так просто. По предварительным изысканием и по опыту мы знаем, что это не очень перспективное дело, — сказал он. — Чтобы говорить о запасах, нужно провести серьезные исследовательские работы. По опыту знаю, что эти запасы быстро срабатываются, поэтому, по всей видимости говорить, о чем-то большом сложно”.

Как сообщалось, для снабжения водой потребителей в Крыму реализован ряд проектов. Так, в 2014 году были построены гидротехнические сооружения, которые позволили заполнить Северо-Крымский канал водой из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу. Благодаря этому инженерному решению воду начали получать жители восточного Крыма. Кроме того, в октябре 2014 года началось строительство трех водозаборов в Нижнегорском и Джанкойском районах РК – Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского общим дебетом около 200 тысяч кубометров в сутки. Проект предусматривает бурение на каждом из водозаборов по 12 артезианских скважин глубиной от 110 до 180 метров. Общая стоимость работ – около 1,2 млрд рублей. Строительство водозаборов завершилось осенью 2016 года.

В январе этого года председатель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль сообщил, что крымские водохранилища заполнены на 167 млн “кубов” воды. Ежесуточно добавляются 146 тысяч кубометров из подземных источников. Это дает полную гарантию того, что регион будет обеспечен водой на весь 2019 год.

 
РИА Крым: crimea.ria.ru




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Крым


Эксперт рассказал, как «февральские окна» отразились на будущем урожае Крыма Эксперт рассказал, как «февральские окна» отразились на будущем урожае Крыма

Крымские агрономы не зафиксировали вреда сельскохозяйственным культурам от колебаний температуры воздуха в начале февраля. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник образования Крыма, агроном Валентина Ключенко.

«Есть неровности, но ехать кайф»: Автолюбители об открывшемся участке трассы «Дубки-Левадки» «Есть неровности, но ехать кайф»: Автолюбители об открывшемся участке трассы «Дубки-Левадки»

В районе Симферополя открыли 9-километровую объездную дорогу «Дубки-Левадки». Участок трассы соединил села и обеспечил транзитному транспорту возможность не заезжать в город, а выехать сразу в сторону Севастополя, на юго-запад Крыма или на запад, где находится поселок Николаевка.

На помощь дельфинам: В Крыму спасли животных после разгерметизации бассейна На помощь дельфинам: В Крыму спасли животных после разгерметизации бассейна

В Алуште 9 февраля произошла разгерметизация бассейна, в котором на тот момент находились дельфины. Вся вода из него вытекла на улицу. Специалисты соблюдали все меры предосторожности, «чтобы не навредить животным и не добавить еще большего испуга».

Программа фестиваля «Гастроли»: от развлечений и дегустаций до кулинарных мастер-классов Программа фестиваля «Гастроли»: от развлечений и дегустаций до кулинарных мастер-классов

Организаторы первого развлекательно-гастрономический фестиваля «Гастроли» представили полную программу праздника, целью которого является популяризация крымской кухни и открытие новых граней гастрономического туризма.

В Севастополе отмечается резкое возрастание проявлений телефонного мошенничества. Как не стать жертвой? «Ценный» выигрыш и психологические приемы: крымчан предупреждают о мошенниках

Полиция Севастополя регулярно регистрирует случаи мошеннических действий, совершенных через Интернет. В городском управлении МВД призывают пользователей Сети быть бдительными при совершении покупок, общении с незнакомыми людьми и прочтении писем электронной почты.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info