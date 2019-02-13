Забыть про дефицит: что может стать водным клондайком для Крыма

Для преодоления водного дефицита и полного обеспечения Крыма водой необходима тщательная исследовательская работа, основная надежда экспертов связана с подземными водами и поиском новых источников воды. Такое мнение на пресс-конференции в МИА “Россия сегодня” в Симферополе выразил председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Крым, декан географического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Вахрушев.

“Новые водохранилища строить трудно, они требуют особого подхода, потому что все удобные места уже заняты. Это серьезные изыскания и большая работа. Если хорошо поработать с научной точки зрения, можно еще найти несколько хороших мест для больших водохранилищ, но все остальное сводится к подземной воде, что обусловлено особенностями геологии нашего региона. Как видит наше правительство и ученые РАН, основные запасы, которые будут использоваться нами в народном хозяйстве, это подземные воды”, — сказал Вахрушев.

В последнее время в СМИ тиражируется теория о “нескончаемом источнике воды” под Азовским морем. Вода, по слова Бориса Вахрушева, там действительно есть, однако говорить об объеме запасов пока преждевременно. Серьезные научные исследования в этом направлении пока не проводились. По предварительным данным, это “не самое перспективное направление”.

“При поиске нефти и газа в Азовском море нефтяники сталкивались с тем, что возле буровой скважины были фонтаны воды. Вода всегда сопутствует нефти и газу. Возникла идея, почему бы эту воду не пустить на водоснабжение. Но тут не все так просто. По предварительным изысканием и по опыту мы знаем, что это не очень перспективное дело, — сказал он. — Чтобы говорить о запасах, нужно провести серьезные исследовательские работы. По опыту знаю, что эти запасы быстро срабатываются, поэтому, по всей видимости говорить, о чем-то большом сложно”.

Как сообщалось, для снабжения водой потребителей в Крыму реализован ряд проектов. Так, в 2014 году были построены гидротехнические сооружения, которые позволили заполнить Северо-Крымский канал водой из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу. Благодаря этому инженерному решению воду начали получать жители восточного Крыма. Кроме того, в октябре 2014 года началось строительство трех водозаборов в Нижнегорском и Джанкойском районах РК – Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского общим дебетом около 200 тысяч кубометров в сутки. Проект предусматривает бурение на каждом из водозаборов по 12 артезианских скважин глубиной от 110 до 180 метров. Общая стоимость работ – около 1,2 млрд рублей. Строительство водозаборов завершилось осенью 2016 года.

В январе этого года председатель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль сообщил, что крымские водохранилища заполнены на 167 млн “кубов” воды. Ежесуточно добавляются 146 тысяч кубометров из подземных источников. Это дает полную гарантию того, что регион будет обеспечен водой на весь 2019 год.



РИА Крым: crimea.ria.ru