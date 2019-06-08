Завод Порошенко в Севастополе стал российским

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе) в государственную собственность России.В 2015 году предприятие, ранее принадлежавшее экс-президенту Украины Петру Порошенко, было национализировано в пользу Севастополя. До конца 2020 года 100% акций минус одна акция Севморзавода будут переданы Объединенной судостроительной корпорации.ОСК – крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности, напоминает РИА «Новости». В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса России.