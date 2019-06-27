Завтра в Севастополе ожидается жуткая погода и могут падать деревья

27 июня 2019     17
Завтра в Севастополе ожидается жуткая погода и могут падать деревья

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июня в Севастополе ожидается усиление ветра, возможна гроза.

Переменная облачность. Утром, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, утром, днём северо-западный 13-18 м/с, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 24-26°С.

Существует вероятность происшествий, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

При сильном ветре существует вероятность сильного волнения моря.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреные дни запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации – не паникуйте.

Номер службы спасения – 101!

Источник: Портал Информер

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