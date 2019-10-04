Загубленная «Молодость»: около 600 севастопольских детей остаются на улице

В Севастополе продолжает простаивать самый большой в городе детско-юношеский клуб «Молодость». Причина – незавершенный ремонт, который был начат весной текущего года и до сих пор не то, что не закончен, а там даже «конь не валялся». Хотя теперь, после начала ремонта, у него появилось что-то общее с конюшней – внешний вид. Несмотря на то, что на ремонтные работы были выделены огромные деньги – более 38 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Наш Севастополь».

Детско-юношеский клуб «Молодость» в 5 микрорайоне – самый большой в городе. Более 20 секций, около 600 воспитанников. Большинство кружков – бюджетные. Здесь занимались дети не только Гагаринского района, но и ребята из других жилых массивов. Сейчас они вынуждены заниматься на временных «базах» или же вообще бросить тренировки. Причина – затянувшийся ремонт.

В апреле текущего года ГБУ «Городской центр спортивных и социальных программ» заключило контракт на ремонт помещения детского клуба с ООО «Русстрой Двор». В ДЮКе должны были отремонтировать фасад здания, систему отопления, залы, поменять окна. Педагоги надеялись, что после завершения работ воспитанников станет больше. Кроме того, откроются новые кружки робототехники, актерского мастерства, продолжат работу спортивные и хореографические секции, кружки живописи, мягкой игрушки, фотографии, студия практической психологии и другие.

Согласно заключенному контракту, ремонт должен был быть завершен 15 августа текущего года. Но работы не выполнены до сих пор.

«Сегодня детско-юношеский клуб представляет собой удручающее зрелище. Это наглядный пример современной пословицы «не надо делать нам как лучше – лучше оставьте так, как есть». Прошло полгода с момента заключения контракта, но все, что было сделано – фасад «тяп-ляп» Тяп-ляп в прямом смысле этого слова. В клубе «Молодость» отличные сильные педагоги и крайне обидно, что из-за недобросовестных подрядчика, чиновников и депутатов, которые не контролировали работы, преподаватели остались без работы, а дети – без дополнительного внешкольного развития. Странно, что новый профильный заместитель губернатора Ольга Тимофеева не доложила об этой проблеме губернатору, и к клубу до сих пор не потянулось «паломничество» чиновников с предложением, как ее решить», – говорит председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Общественница направила запрос в правительство города с просьбой разъяснить ситуацию, когда же будет завершен многострадальный ремонт.

Как отмечают жильцы дома Косарева, 2, ремонт бросили в начале августа. Нанятые подрядчиком работяги трудились только два жарких летних месяца. При этом, спали прямо возле стен здания, справляли нужду тут же, в ближайших кустах и углах двора. И это при том, что в условиях контракта прописаны все пункты организации строительных работ: при необходимости установить бытовки для жилья и в обязательном порядке – туалет.

«Это извечный вопрос недобросовестных подрядчиков в нашем Севастополе. А он – следствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей профильными чиновниками. Если бы на каждом этапе работ осуществлялся жесткий контроль, то можно было применить штрафные санкции к исполнителю работ, либо же своевременно расторгнуть контракт. А в итоге мы имеем изуродованный фасад клуба, сотни детей, оставшихся без любимых секций, и недовольных жителей улицы Косарева», – заключила Ольга Дронова.

Напомним, общественная организация «Наш Севастополь» почти год занимается проблемами 5го микрорайона и микрорайона «Летчики». Активисты добились ремонта дороги, соединяющей Столетовский проспект с улицей Шевченко, организации пешеходного перехода на опасном участке проезжей части возле дома Шевченко, 28. Именно эту дорогу пересекают дети, идущие в школу №57. Кроме того, для обеспечения безопасности школьников общественная организация «Наш Севастополь» добилась установки лежачих полицейских и «зебры» на дорогах, ведущих к школе №54 и начальному корпусу гимназии №2.

Источник: Портал Информер