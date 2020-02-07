Задержан замначальника Генштаба Минобороны РФ

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом 7 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Арсланов был задержан у себя дома в Москве утром и доставлен к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) для дачи показаний.

После этого генерал-полковника под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, который рассмотрит ходатайства следствия об его аресте на два месяца. Ранее Арсланов содержался под подпиской о невыезде.

Напомним, что Арсланова обвиняют в хищении не менее 6,7 миллиардов рублей. Как считает следствие, он, вместе со своим сообщниками, заключил контракт на разработку и выпуск электронной техники на российских заводах.

Однако, в действительности, никакого производства не было, а электронное оборудование просто покупали в Китае по дешевке.







Пятница, 7 февраля 2020 г. 634

Источник: Портал Информер