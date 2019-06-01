Зажигайте в самом модном клубе Севастополя!

1 июня 2019     16
Зажигайте в самом модном клубе Севастополя!

Курортный комплекс “Аквамарин” продолжает радовать любителей ночной жизни. Летом, вас встретят  для работники пляжного ночного клуба AQUA DANCE BEACH CLUB.

Клуб расположен на набережной курортного комплекса и является самым модным местом для ночного отдыха в Крыму.

Днём – это тихий лаунж у бассейна, идеальный отдых в весёлой компании. Для желающих уединиться – отдельные кабинки, где никто не потревожит. Приятное впечатление дополняет актуальная музыка и регулярные живые DJ-сеты под свежий морской бриз. 

 

Профессиональные бармены порадуют разнообразием коктейлей, а внимательный и радушный персонал сделает отдых максимально комфортным.С приходом ночи оживает танцпол и клубная эйфория охватывает каждого посетителя. 

Амбициозные fashion-вечеринки, звёздные концерты и эксклюзивные выступления топовых ди-джеев и шоу-проектов собирают самую приятную публику. Это возможность по-новому увидеть и почувствовать всё волшебство ночи. 

Клуб построен по принципу панорамного амфитеатра с колоннадой. С его террасы открывается бесконечный вид на море, где каждый вечер случаются неповторимые закаты. С наступлением сумерек для гостей заведения работают светомузыкальные фонтаны и загорается роскошная иллюминация ресторана.

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Источник: Портал Информер

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