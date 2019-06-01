Зажигайте в самом модном клубе Севастополя!

Клуб построен по принципу панорамного амфитеатра с колоннадой. С его террасы открывается бесконечный вид на море, где каждый вечер случаются неповторимые закаты. С наступлением сумерек для гостей заведения работают светомузыкальные фонтаны и загорается роскошная иллюминация ресторана.

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Источник: Портал Информер

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