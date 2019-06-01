Зажигайте в самом модном клубе Севастополя!

Курортный комплекс “Аквамарин” продолжает радовать любителей ночной жизни. Летом, вас встретят для работники пляжного ночного клуба AQUA DANCE BEACH CLUB.
Курортный комплекс “Аквамарин” продолжает радовать любителей ночной жизни. Летом, вас встретят для работники пляжного ночного клуба AQUA DANCE BEACH CLUB.
Клуб расположен на набережной курортного комплекса и является самым модным местом для ночного отдыха в Крыму.
Днём – это тихий лаунж у бассейна, идеальный отдых в весёлой компании. Для желающих уединиться – отдельные кабинки, где никто не потревожит. Приятное впечатление дополняет актуальная музыка и регулярные живые DJ-сеты под свежий морской бриз.
Профессиональные бармены порадуют разнообразием коктейлей, а внимательный и радушный персонал сделает отдых максимально комфортным.С приходом ночи оживает танцпол и клубная эйфория охватывает каждого посетителя.
Амбициозные fashion-вечеринки, звёздные концерты и эксклюзивные выступления топовых ди-джеев и шоу-проектов собирают самую приятную публику. Это возможность по-новому увидеть и почувствовать всё волшебство ночи.
Клуб построен по принципу панорамного амфитеатра с колоннадой. С его террасы открывается бесконечный вид на море, где каждый вечер случаются неповторимые закаты. С наступлением сумерек для гостей заведения работают светомузыкальные фонтаны и загорается роскошная иллюминация ресторана.
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Источник: Портал Информер
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