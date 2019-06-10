Заключенные керченской колонии помогут в наведении порядка

Керченская исправительная колония приступила к замене 15 остановок в городе. Об этом 10 июня на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
«В Керчи приступили к демонтажу старых остановочных павильонов. Сегодня работы выполняются в районе Нижнего Солнечного. Контракт на изготовление и монтаж 15 остановок заключен с Керченской исправительной колонией», – написал Бороздин.
Источник: Портал Информер
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