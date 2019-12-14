Законопроект о борьбе с домашним насилием изменят с учетом предложений и замечаний

Законопроект о борьбе с домашним насилием однозначно изменят после обработки отзывов и предложений, поступивших на сайт Совета Федерации, где опубликован документ. Об этом 14 декабря заявила первый заместитель председателя комитета СовФеда по социальной политике Инна Святенко.

«Отзывы мы еще не обработали, потому что они еще поступают. Изменения в законопроекте однозначно будут. Конечно, для этого же все и делали, выставляли на сайте, именно для этого», — пояснила Святенко.

По ее словам, до 16 декабря точно нельзя сказать, каким нормам или статьям законопроекта посвящено наибольшее число отзывов, срок приема которых истекает 15 декабря. По состоянию на 14 декабря под законопроектом размещено более 10,3 тысячи комментариев.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября.

Авторы инициативы предлагают ставить домашних тиранов на профилактический учет и проводить профилактику через поддержку семей. После завершения обсуждения и внесения правок документ направят в Госдуму.

Текст законопроекта вызвал критику некоторых общественных деятелей и депутатов. Так, член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников заявил, что понятие психологического насилия прописано в законопроекте очень смутно.

«Кто будет определять, как воспитывать ребёнка, не оказывая на него психологического давления? Если запретить ребёнку играть и заставить его делать уроки, это психологическое давление? Ребята в 18 лет должны пройти службу в армии.

Если на них до этого возраста нельзя оказывать психологического давления, если они вырастут во вседозволенности, то как они смогут пройти службу в армии, где надо ходить строем и беспрекословно выполнять приказы? Как мы сможем сформировать в молодых людях чувство долга?», – вопрошает Крупенников.

Военно-политический эксперт Ян Гагин считает, что новый законопроект основан на Стамбульской конвенции, которая, по его словам, предлагает также признать 58 новых полов.

«Он основан на документе, который чужд для многих россиян и никак не связан с нашими традициями. Очевидно, что после принятия нового законопроекта мы будем двигаться в сторону полного принятия Стамбульской конвенции, т.е. легализации гей-браков, признания существования 58 полов и многого другого.

В разработке нынешнего законопроекта принимали участие около 20 иностранных агентов. Страны НАТО до сих пор ведут гибридную войну с Россией. Сейчас они пытаются взять под контроль право в нашей стране. Считаю, это неприемлемо», — заявил Гагин.

Источник: Портал Информер