Закончить работы по реконструкции Камышового шоссе в срок — невозможно

В ноябре 2019 года Севастополь облетела радостная новость: реконструкция Камышового шоссе возобновлена. И это неудивительно, ведь эта дорожная артерия является ключевой для жизнедеятельности города.Между тем, история с реконструкцией Камышового шоссе тянется еще с 2018 года. В мае 2019 года первые севастопольские автомобилисты должны были уже ощутить всю радость от езды по новой дороге. Но этого так и не случилось. Причина этого банальна для всех строек в Севастополе.

Первый контракт на реконструкцию Камышового шоссе с расширением до 4 полос был заключен в декабре 2017 года. Стоимость этого объекта ФЦП оценили в 1,3 миллиарда рублей, подрядчиком работ выступило ЗАО «Аэродромдорстрой-Проект» («АДС-проект», Москва).

Выбор этого подрядчика был обусловлен процедурой, прописанной в ФЗ-44, которая, в частности, определяет, что победителем тендера становится компания, которая предложит лучшие (в данном случае, самые дешевые) условия выполнения работ на объекте.

Уже давно известно, что дешевле – не значит качественно. Во-первых, хотя в портфолио у «АДС-проект» уже были несколько выполненных контрактов, но ни один из них не превышал сумму в несколько миллионов рублей. Проще говоря, ни опыта, ни ресурсов в осуществлении подобных проектов у компании просто не было.

Во-вторых, как утверждают специалисты, цена контракта — 1,3 миллиарда рублей – для подобного проекта сильно преуменьшена. Если опять же говорить простым языком, за такую сумму осуществить реконструкцию Камышового шоссе просто невозможно.

Впрочем, как утверждают наши источники, выполнение работ не входило в цели компании. Как отмечают специалисты, организация весьма своеобразно отнеслась как к составлению проектно-сметной документации, так и к самому ходу работ.

К весне 2019 года подрядчик получил из бюджета 678 миллионов рублей, а фактическая стоимость выполненных работ составила 453 миллиона рублей, то есть менее 25% от общей суммы контракта.В период, пока вялотекущие работы на Камышовом шоссе еле двигались, подрядчик получил из бюджета города 678 миллионов рублей. При этом стоимость фактически 453 миллиона руб. Сейчас чиновники пытаются получить с компании излишне выплаченные средства.

К этому времени в отношении «АДС-проект» уже были возбуждены дела по признанию фирмы банкротом. Как оказалось, компания, нахватав проектов по всей России, оказалась просто не способной их осуществить.

Так, причиной срыва указанных в контракте сроков реконструкции Камышового шоссе, по мнению руководства компании, явились не предусмотренные проектом факторы. Это необходимость выемки большого объема почв, реконструкция моста и обнаружение ранее неучтенных коммунальных сетей.

Это объяснение было бы приемлемыми, если не одно но: все эти факторы компания должна была учесть при составлении геодезических и проектно-сметных работ. Почему же она этого не сделала?

По мнению наших источников, все это можно назвать одним словом — мошенничество в особо крупном размере. Как утверждает наш собеседник, подобная практика весьма распространена в России.

Некая компания набирает себе заказов, осуществляет первый этап работы, получает деньги за уже выполненные работы и задаток за второй этап, после этого прекращает свое существование, объявив себя банкротом.

Мы не будем утверждать, что именно эта схема изначально была заложена в Севастополе. В этом должны разбираться компетентные органы. Но факт остается фактом, все работы на Камышовом шоссе были прекращены.

Пришлось департаменту транспорта Севастополя подавать на расторжение контракта. Впрочем, «АДС-проект» с этим решением не согласился и оспорил решение департамента в суде. Юридические препирательства длились до осени прошлого года, когда контракт был окончательно разорван.

В соответствии с ФЗ-44, департамент транспорта вынес контракт по завершению работ на Камышовом шоссе на конкурс. Первый аукцион, назначенный на 16 сентября, не состоялся, так как на него не было подано ни одной заявки. Недавно департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры снова провел тендер, уже в форме запроса предложений.

В итоге работы на Камышовом шоссе продолжит ГБУ «Севастопольский автодор» – заявка госпредприятия была единственной. Стоимость завершения строительства, в соответствии с контрактом, составила 918 миллионов рублей.

Как утверждают наши источники, отсутствие желающих участвовать в аукционе объясняется очень просто. По факту, надо не заканчивать работы на объекте, а начинать их заново, при чем с самого первого этапа — составления проектно-сметной документации. А это уже совсем другие финансовые средства.

Почему же на подобные условия согласился ГБУ «Севастопольский автодор»? Да потому, что эта организация является подведомственной департаменту транспорта, руководство которого хорошо понимало, что к концу 2019 года надо хотя бы отчитаться о начале работ по объекту ФЦП.

В ноябре 2019 года ГБУ «Севастопольский автодор» приступил к работе. Они идут ни шатко ни валко, что также не удивительно. У предприятия просто нет мощностей для осуществления столь крупного проекта.

Именно поэтому все, с кем мы говорили на эту тему, утверждают, что при всем желании осуществить проект в срок — к маю этого года – «Севатодор» просто не сможет.

Между тем, новому директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергею Румянцеву задача реконструкции Камышового шоссе названа в качестве приоритетной. Вот только эта задача не осуществима ни Румянцевым, никем другим.

Впрочем, что произойдет, если очередной срок окончания работ на Камышовом шоссе будет сорван — чиновников правительства Севастополя мало интересует. Ведь, главное для них – это отчитаться о проделанной работе. А является ли это действительно работой или же ее имитацией — их особо не интересует.

Справка:

Проект реконструкции Камышового шоссе предусматривает расширение проезжей части дороги до 4 полос движения, устройство новых тротуаров, ливневой канализации, уличного освещения, 5 остановок общественного транспорта.







Суббота, 15 февраля 2020 г. 1830

Источник: Портал Информер