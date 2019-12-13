Закон маленький, а проблемы — большие

То, о чем я напишу ниже, читать будет довольно скучно, поэтому все написанное, в конце попытаюсь подытожить, уложившись в пару строк.

На сайте правительства Севастополя в разделе «антикоррупционная экспертиза» появился разработанный департаментом сельского хозяйства законопроект «О землях сельскохозяйственного назначения в городе Севастополе»/

Неискушенный в чтении между строк читатель подумает, что здесь плохого или, по крайней мере, необычного. В Севастополе давно выращивают виноград, черешню, яблоки.

Каким же землям, дающим урожай, быть, если не сельхозназначения?

Отчасти подход верный, но надо разобраться, что за этим стоит, каковыми могут быть последствия.

Напомню давнюю забытую историю об инициировании руководством города законопроекта «Об особенностях правового регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

После долгих дискуссий в стенах Государственной думы, законопроект всё-таки приобрел статус закона, но название его несколько изменилось. В окончательной редакции он выглядит так: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 309-ФЗ

«Об особенностях правового регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым»/

Как видим, упоминавшийся в законопроекте «город Севастополь» в окончательную редакцию не вошел, несмотря на большое количество охотнико–лоббистов, проживающих в Севастополе.

Честно говоря, я в то время не ожидал то, насколько популярна эта забава в нашем городе.

Все дело в том, что Лесной кодекс РФ содержит понятие «городские леса», т.е. лесные массивы, находящиеся в черте города, в его границах. Охота в таких лесах категорически запрещена.

Принимая закон, депутаты российской Думы посчитали, что границы субъекта федерации – города федерального значения Севастополя — совпадают с границами населенного пункта – города Севастополя, поэтому ни о какой охоте в черте города речи быть не может.

Логика в этом есть, она неоспорима, ведь субъекты федерации — Москва, Санкт-Петербург, Севастополь — это, прежде всего, города. Правда, у первых двух субъектов, в отличие от нас, имеются области — Московская и Ленинградская.

Но причем здесь охота, леса и границы — ведь изначально мы собрались говорить о землях сельхозназначения?

Связь есть, она прямая.

Все земли в РФ делятся на различные категории, земли обороны, земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения и т.д. Каждая категория земли предполагает свой вид её использования и содержит некоторые запреты и ограничения.

Согласно Земельному кодексу РФ «Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства». (ст.77)

В то же время статья 83 ЗК РФ говорит «Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Таким образом, чтобы определить земли сельхозназначения надо раздробить город на населенные пункты, обозначив их границы, в том числе, определить границу урбанизированной застройки Севастополя. Только за пределами этих границ возможны сельскохозяйственные земли.

Но что тогда будет с лесами, которые занимают примерно 70% площади Севастополя?

Согласно опубликованному в 2017 году докладу заместителя начальника Севприроднадзора.

Общая площадь лесов города Севастополя составляет 34,3 тыс. га.

Все леса города Севастополя отнесены к защитным лесам.

Защитные леса, согласно законодательству, могут располагаться на землях населенных пунктов, но стоит только определить границы населенных пунктов, все леса попадут в Лесной фонд, который в свою очередь, является федеральной собственностью.

«Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности». (ст.8 Лесного кодекса)

Хорошо это или плохо — не мне судить, такие вопросы, перед тем как принять решение, должны широко обсуждаться, плюсы и минусы такой передачи должны быть просчитаны.

Когда в федеральную собственность передавался Херсонес, Панорама, Малахов Курган, Сапун-гора – все относились к этому с пониманием. Это те объекты, которые местному бюджету без федеральной поддержки не потянуть.

После прогулки по Малахову кургану министр обороны Сергей Шойгу на вопрос губернатора Сергея Меняйло, понравилось ли ему, ответил словами из анекдота про нового русского, выходящего из Эрмитажа: «чистенько, но бедненько».

Когда мне об этом рассказали, в душу закралась обида за город, Малахов Курган, небрежно хранимую историю.

Но когда в федеральную собственность пытались передать Севастопольский винзавод, все депутаты первого созыва Заксобрания единогласно проголосовали «против».

Мне казалось тогда, кажется и сейчас, что это было правильное решение.

Но вернусь к земельным вопросам. В столице вопрос с категориями земель решили давно и радикально.В законе «О землепользовании в городе Москва» указано: «Все земли в городе Москве относятся к категории земель населенных пунктов».

Т.е. все московские земли принадлежат правительству Москвы, только оно вправе ими распоряжаться.

Но как быть с сельхозпроизводителями?

На мой взгляд, ничего страшного не происходит, в населенных пунктах могут быть земли сельскохозяйственного использования. (не путать с землями сельскохозяйственного назначения)

Градостроительный и Земельный кодекс определяют, что в совокупность зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

• пашни;

• сенокосы;

• пастбища;

• участки с многолетними насаждениями;

• здания и сооружения сельхозназначения (которые используются для ведения сельского, дачного, личного подсобного хозяйства, садоводства).

Отличительной особенностью данных сельскохозяйственных участков является то, что в аграрных целях они используются до момента смены вида их пользования, согласно Генеральным планам и правилами землепользования и застройки.

Поэтому аграрии, в случае непринятия закона о сельхозземлях Севастополя, не пострадают ни при каких обстоятельствах.

Таким образом, принятие на первый взгляд неприметного закона «О землях сельскохозяйственного назначения в городе Севастополе» повлечет за собой ряд проблем, к решению которых сегодня правительство Севастополя не готово.

Основная проблема — это вынужденная передача почти 70% территории города в федеральную собственность.

В заключение приведу фрагмент письма Рослесхоза от 16.09.2014 N ВЛ-03-54/11079

«О защите прав и законных интересов Российской Федерации на земли лесного фонда»:

В силу статьи 17 Земельного кодекса Российской Федерации в федеральной собственности находятся земельные участки, которые признаны таковыми федеральными законами.

Статья 8 Лесного кодекса Российской Федерации устанавливает, что лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Таким образом, право собственности Российской Федерации на земли лесного фонда признано в силу закона, а не в силу осуществления самой процедуры государственной регистрации такого права.

Вот и получается, что закон маленький, в десяток предложений, а проблемы могут быть большие.



Источник: Портал Информер