Заксобрание Севастополя согласовало назначение Алексея Парикина на должность заместителя губернатора

В ходе пленарного заседания севастопольского парламента врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил депутатам кандидатуру Алексея Парикина на должность своего заместителя по вопросам финансов, рынков и лицензирования.

Алексей Парикин ранее трудился в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа, в сфере финансово-хозяйственных отношений, также входил в совет директоров АО «Курорты Северного Кавказа». В феврале 2019 года был назначен заместителем руководителя исполкома ОНФ.

Представляя кандидата, Михаил Развожаев отметил, что Парикин будет курировать формирование сбалансированного бюджета.

“Будет проведен учет всех задач, потребностей, инициатив, которые будут рождаться, в том числе, в этом зале”, – сообщил врио губернатора.

Он также добавил, что Алексей Парикин имеет большой опыт работы с бюджетированием, прекрасно осведомлен о том, как работает Министерство финансов, аппарат правительства РФ, на что необходимо обратить внимание при согласовании бюджета города.

“Что касается потребительского рынка, по которому идет огромное количество обращений. Мы непременно проведем тщательный анализ совместно с правоохранительными органами. Сделать сферу торговли в городе открытой, прозрачной и понятной – вот такую задачу я поставил перед Алексеем Николаевичем“, – сказал Развожаев.

Представляя направление потребительского рынка, Парикин обратил внимание на то, что на сегодняшний день налоговые поступления от торговли в бюджет города составляют около 16%.

“Это одна из самых больших статей. Нам необходимо создавать комфортные условия для предпринимателей и продавцов. Например, разработать систему, которая позволит заключать договоры на торговые объекты сроком до пяти лет. Также я обнаружил большие проблемы на рынках города – что это за ярмарки, какие там условия труда, почему отсутствуют парковочные места. Все это необходимо решать, как можно скорее”, – отметил Алексей Парикин.

В своем обращении к депутатам он указал на необходимость диалога и совместной работы.

Парламентарии задали свои вопросы по профильным направлениями. Они касались модернизации рынков, контроля ускорения разработки компенсационных мест, коэффициентного соотношения оплаты за землю для павильонов в разных районах города, развитие сетевых точек для реализации продукции севастопольских производителей, а также проблемы некачественных продуктов питания.

Депутаты единогласно поддержали согласование кандидатуры Алексея Парикина на должность заместителя губернатора Севастополя.

Источник: Портал Информер