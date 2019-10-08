Заксобрание Севастополя утвердило новую команду Михаила Развожаева

Назначение семи заместителей губернатора Севастополя согласовано городским Законодательным собранием. Процедура состоялась на пленарном заседании, которое прошло 8 октября.

«Я подбирал команду по принципу профессионализма. Любому руководителю нужны люди, которые будут безукоризненно выполнять те задачи, которые им ставят. Чтобы сразу не было никаких вопросов и досужих домыслов, по поводу того, как формировалась команда, кто в неё пришёл, я хочу сказать, что каждый выбор – это мой личный выбор, моя личная ответственность. За каждого члена команды, за их работу перед вами буду отвечать я», – обратился и.о. губернатора Михаил Развожаев к депутатам.

Парламентарии заслушали программные выступления всех и.о. заместителей губернатора, обсудили насущные вопросы – проект генерального плана, правила землепользования и застройки, развитие социальной сферы – образования, медицины, социальной защиты, развитие предпринимательства, создание благоприятных условий для бизнеса во всех сферах и работа с обращениями граждан.

«Обсуждение и согласование длилось очень долго. У депутатов было достаточно времени задать волнующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. Это говорит о том, что утвержденные заместители губернатора действительно глубоко вникли в проблематику своих направлений. Считаю, что в правительство пришли достойные люди и, совместно с ними, единой командой, мы будем работать на благо города», – сообщил председатель Законодательного собрания Владимир Немцев.

Согласно новой структуре, Владимир Базаров отвечает за работу департамента городского хозяйства, Главного управления государственного жилищного надзора, Севприроднадзора, Управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений.

Александр Кулагин курирует работу департамента здравоохранения, департамента труда и социальной защиты, Государственной инспекции труда.

Мария Литовко отвечает за работу департамента экономического развития, департамента сельского хозяйства, Управления ветеринарии Севастополя.

Алексей Парикин ответственен за работу департамента финансов, Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, Управления архивным делом.

Светлана Пирогова курирует работу департамента Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, Главного контрольного управления, Управления обеспечения деятельности мировых судей.

Денис Солодовников отвечает за работу департаментов капитального строительства, архитектуры и градостроительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, департамента по имущественным и земельным отношениям, Главного управления информатизации и связи, Управления государственной регистрации права и кадастра.

Ольга Тимофеева ответственна за работу департамента образования и науки, Главного управления культуры, Управления по делам молодежи и спорта, Управления записи актов гражданского состояния.

Источник: Портал Информер