Заксобрание Севастополя утвердило список особо охраняемых территорий

Перечень перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения Севастополя утверждён 3 сентября Законодательным собранием города.

Он содержит условные наименования 13 территорий, определяет их участки и предлагает категории.

«Это следующие территории: плато Мекензи, гора Спилия (Аскети), бассейн реки Уппа (Уппинская котловина), Сапун-гора, бассейн реки Ай-Тодорка, холм Канробера, а также памятники природно-регионального значения – можжевельник высокий «Патриарх Тавриды», фисташка на мысе Сарыч, платан Палласа в Терновском муниципальном округе, Озерные дубы, дубы «Стражи Бельбека», фисташки у села Камышлы и фисташки у бухты Круглая», – говорится в тексте законопроекта.

Некоторые депутаты заметили, что ряду территорий в перспективе будет сложно придать статус особо охраняемых.

Татьяна Сандулова, например, обратила внимание на то, что Сапун-гора является урбанизированной территорией. В случае придания ей нового статуса, это наложит ограничения на её использование.

Борис Колесников заметил, что Уппинская котловина является территорией федеральной собственности.

Принятый закон предстоит подписать врио губернатора Михаилу Развожаеву, который уже дал свое положительное заключение на законопроект.

«Те объекты, которые указаны в законопроекте, нуждаются в дополнительной комплексной экологической экспертизе и изучении. Но то, что в этих зонах есть памятники природного характера, которые необходимо сохранить при дальнейшем использовании (в ведении) хозяйственной деятельности, это факт. Законопроект побуждает правительство Севастополя дальше заниматься этим вопросом», – сказал врио губернатора.

Он подчеркнул, что площадь территорий в законопроекте не указывается намеренно, их предстоит уточнить экспертизе.





Вторник, 3 сентября 2019 г. 1770

Источник: Портал Информер