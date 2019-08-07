Закулисье севастопольской «Скорой помощи» (ВИДЕО)

Нет ничего дороже человеческой жизни, которую в Севастополе спасают отважные и ответственные сотрудники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”.Ведь именно они, получив звонок от жителей, тут же спешат на помощь на комфортабельном и оборудованном всем необходимым автомобиле.По словам главного врача вышеназванного медицинского учреждения Севастополя Татьяны Стульбы, ежедневно экстренную медицинскую помощь жителям и гостям города оказывают 30 выездных бригад, в том числе специализированные бригады анестезиологии, реанимации и психиатрии. Медики осуществляют до 450 выездов в сутки, одна бригада обслуживает 13-18 вызовов, а штат укомплектован на 97%. Всего на сегодняшний день в скорой помощи работает свыше 480 человек.
“Мы не имеем право на ошибку! Пропускайте автомобили “Скорой помощи”, ведь минута стоит жизни”, – обратилась к севастопольцам Татьяна Стульба.
Специалисты, работающие в “Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”, несмотря на большую нагрузку, особое внимание уделяют техническому обслуживанию автомобилей, которые всё время должны находиться в исправном состоянии.
Сегодня возраст автопарка не превышает двух лет, около 50 современных автомобилей позволяют качественно и оперативно оказывать неотложную помощь.
Диспетчерская служба “скорой помощи” принимает все вызовы, которые распределяются по территориальному принципу и в зависимости от наличия свободных бригад. В приоритете – это экстренные вызовы по угрожающим жизни поводам. Благодаря электронным программами контроля передачи вызовов, облегчается процесс распределения.
Если ранее бригады прибывали на экстренный вызов в течение 20 минут в 65 % случаев, то к концу 2018 года этот показатель вырос до 82,5%.
Ранее пресс-служба правительства Севастополя отмечала, что в 2018 году в учреждении проведены мероприятия по внедрению принципов бережливого производства. В работу оперативного отдела и выездных бригад внедрена современная автоматизированная система управления станцией скорой медицинской помощи. Также проведена интеграция данной системы с системой обеспечения вызовов по единому номеру “112”. В работу выездных бригад внедрены планшетные компьютеры и системы современной цифровой радиосвязи.
Среди основных задач России – это доступность современной качественной медицинской помощи во всех регионах страны уже до конца 2020 года.
И специалисты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” следуют политике президента Владимира Путина и делают всё возможное и невозможное, чтобы врачи прибывали к севастопольцам своевременно для оказания необходимой помощи.
“ИНФОРМЕР” заглянул за кулисы севастопольской скорой. Вот, что мы там увидели:
Сохрани эти телефоны, они могут пригодиться:
“Служба транспортировки лежачих больных и инвалидов-колясочников”
улица Супруна, д. 19
+7 961 3456351
Севастопольская станция скорой медицинской помощи
улица Пугачева, 28
+7 8692 417903 Старший врач
+7 8692 417900 Администрация
103 диспетчерская
“Домашний доктор”
+7 8692 559304
+7 8692 242033
+7 978 9185050
+7 978 7500019
Подстанция № 1
улица Корабельная, 29
+7 8692 488240
Подстанция № 2
улица Лоцманская, 1
+7 8692 574011
Подстанция № 4
улица Леваневского, д. 25
+7 8692 716003
Подстанция № 5
улица Нестерова, д. 5
+7 8692 734222
Подстанция № 6
улица Умрихина, 6
+7 8692 722022
Подстанция № 7
улица Ивана Пахомова, 8
+7 8692 534172
Среда, 7 августа 2019 г. 9812
Источник: Портал Информер