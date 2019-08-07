Закулисье севастопольской «Скорой помощи» (ВИДЕО)

7 августа 2019     20
Закулисье севастопольской «Скорой помощи» (ВИДЕО)

Нет ничего дороже человеческой жизни, которую в Севастополе спасают отважные и ответственные сотрудники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”.Ведь именно они, получив звонок от жителей, тут же спешат на помощь на комфортабельном и оборудованном всем необходимым автомобиле.По словам главного врача вышеназванного медицинского учреждения Севастополя Татьяны Стульбы, ежедневно экстренную медицинскую помощь жителям и гостям города оказывают 30 выездных бригад, в том числе специализированные бригады анестезиологии, реанимации и психиатрии. Медики осуществляют до 450 выездов в сутки, одна бригада обслуживает 13-18 вызовов, а штат укомплектован на 97%. Всего на сегодняшний день в скорой помощи работает свыше 480 человек. 
“Мы не имеем право на ошибку! Пропускайте автомобили “Скорой помощи”, ведь минута стоит жизни”, – обратилась к севастопольцам Татьяна Стульба. 


Специалисты, работающие в “Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”, несмотря на большую нагрузку, особое внимание уделяют техническому обслуживанию автомобилей, которые всё время должны находиться в исправном состоянии. 
Сегодня возраст автопарка не превышает двух лет, около 50 современных автомобилей позволяют качественно и оперативно оказывать неотложную помощь. 

Диспетчерская служба “скорой помощи” принимает все вызовы, которые распределяются по территориальному принципу и в зависимости от наличия свободных бригад. В приоритете – это экстренные вызовы по угрожающим жизни поводам. Благодаря электронным программами контроля передачи вызовов, облегчается процесс распределения. 

Если ранее бригады прибывали на экстренный вызов в течение 20 минут в 65 % случаев, то к концу 2018 года этот показатель вырос до 82,5%.

Ранее пресс-служба правительства Севастополя отмечала, что в 2018 году в учреждении проведены мероприятия по внедрению принципов бережливого производства. В работу оперативного отдела и выездных бригад внедрена современная автоматизированная система управления станцией скорой медицинской помощи. Также проведена интеграция данной системы с системой обеспечения вызовов по единому номеру “112”. В работу выездных бригад внедрены планшетные компьютеры и системы современной цифровой радиосвязи.
Среди основных задач России – это доступность современной качественной медицинской помощи во всех регионах страны уже до конца 2020 года. 

И специалисты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” следуют политике президента Владимира Путина и делают всё возможное и невозможное, чтобы врачи прибывали к севастопольцам своевременно для оказания необходимой помощи. 

“ИНФОРМЕР” заглянул за кулисы севастопольской скорой. Вот, что мы там увидели:

Сохрани эти телефоны, они могут пригодиться:

“Служба транспортировки лежачих больных и инвалидов-колясочников” 

улица Супруна, д. 19

+7 961 3456351

Севастопольская станция скорой медицинской помощи 

улица Пугачева, 28

+7 8692 417903 Старший врач
+7 8692 417900 Администрация
103 диспетчерская

“Домашний доктор” 

+7 8692 559304
+7 8692 242033
+7 978 9185050
+7 978 7500019

Подстанция № 1

улица Корабельная, 29

+7 8692 488240

Подстанция № 2

улица Лоцманская, 1

+7 8692 574011

Подстанция № 4

улица Леваневского, д. 25

+7 8692 716003

Подстанция № 5

улица Нестерова, д. 5

+7 8692 734222

Подстанция № 6

улица Умрихина, 6

+7 8692 722022

Подстанция № 7

улица Ивана Пахомова, 8

+7 8692 534172


Среда, 7 августа 2019 г. 9812

Источник: Портал Информер

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