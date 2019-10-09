Замдиректора Оборонпрома России выпал из окна, пытаясь сфотографировать белок

Заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал из окна своего коттеджа в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита, пытаясь сфотографировать белок. Он доставлен в реанимацию с переломом основания черепа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 5 октября Чечиков выпил и решил поснимать белок за окном. На балкон у топ-менеджера выйти не получилось – дверь заклинило. Тогда он открыл створку окна и вылез из оконного проема с фотоаппаратом и, не удержав равновесие, упал вниз.

Жена обнаружила мужчину уже под окном комнаты на первом этаже. Она вызвала «скорую», 43-летнего Чечикова увезли в реанимацию. По факту случившегося, как сообщил источник в правоохранительных органах, проводится проверка.

Холдинг «Вертолеты России» входит в госкорпорацию «Ростех». Чечиков занимает должность заместитель генерального директора по маркетингу и контролю за внешнеэкономической деятельностью организации.Справка:

Заместитель Генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром»» по маркетингу и контролю за внешнеэкономической деятельностью, 1976 года рождения.

Окончил Военный университет, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, Финансовую академию при Правительстве РФ, Московскую государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина.

2000-2004 гг. – ведущий специалист, главный специалист, Российское агентство по боеприпасам 2004-2005 гг. – главный специалист, ЗАО «Новые региональные самолеты» 2005 г. – заместитель начальника отдела, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 2006-2009 гг. – начальник отдела, заместитель генерального директора, исполнительный директор, ЗАО «Астрасистемс» 2009-2011 гг. – заместитель руководителя департамента маркетинга и продаж, ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» 2011-2012 гг. – заместитель генерального директора по вопросам сотрудничества с Индией, ОАО «ОПК «Оборонпром»» с ноября 2012 г. – заместитель генерального директора по маркетингу и контролю за внешнеэкономической деятельностью, ОАО «ОПК «Оборонпром»».







Среда, 9 октября 2019 г. 647

Источник: Портал Информер